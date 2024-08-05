Армия РФ начала перебрасывать на Харьковщину подразделения из Луганской области — ОТУ "Харьков"

Почему Россия перебрасывает свои подразделения на Харьковщину

Как заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев, последнее подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину — это 22 мотострелковый полк ВС РФ. Он выдвигается из Луганской области.

Кроме этого, противник осуществляет внутренние ротации, привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых либо принуждением, либо обманом заставляет идти в бой.

Это представители либо Ближнего Востока, либо среднеазиатских, либо африканских стран. Это могут быть студенты старших курсов, шантажирующих тем, что отправят в северные регионы страны, если они не пойдут воевать. Это могут быть обмануты гастарбайтеры, которым они пообещали дать российское гражданство, если те примут участие в боевых действиях», — рассказал спикер, добавив, что заоблачные деньги оккупанты не получают, поскольку, как правило, не доживают даже до первой выплаты, — рассказал Виталий. Саранцев. Поделиться

Саранцев также сообщил, что среди российских военных участились случаи самоубийства.

Очень частые случаи суицидов военнослужащих, получивших ранения. Они понимают, что их из-под огня никто не вытянет, что им не будет помощи, что вперед они уже не могут идти, назад не могут идти, и потому они просто кончают жизнь самоубийством, — рассказал спикер. Поделиться

Какая ситуация по другим направлениям

Как отмечает Генштаб, в течение 4 августа на линии фронта произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности — нанес 14 авиаударов.