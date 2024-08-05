Армия РФ начала перебрасывать на Харьковщину подразделения из Луганской области — ОТУ "Харьков"

На Харьковское направление российские военные перебрасывают свои подразделения из Луганской области.
Главные тезисы
- Российская армия передислоцирует военные подразделения на Харьковщину из Луганской области по нескольким причинам.
- Оккупанты используют различные методы для мобилизации в бой добровольцев, включая иностранных граждан, студентов и гастарбайтеров.
- Ситуация на других направлениях фронта также напряженная, украинские силы обороны активно отражают атаки противника.
- На Краматорском направлении произошло наибольшее количество боевых столкновений, украинские защитники успешно отражают попытки прорыва врага.
Почему Россия перебрасывает свои подразделения на Харьковщину
Как заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев, последнее подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину — это 22 мотострелковый полк ВС РФ. Он выдвигается из Луганской области.
Кроме этого, противник осуществляет внутренние ротации, привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых либо принуждением, либо обманом заставляет идти в бой.
Саранцев также сообщил, что среди российских военных участились случаи самоубийства.
Какая ситуация по другим направлениям
Как отмечает Генштаб, в течение 4 августа на линии фронта произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.
На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности — нанес 14 авиаударов.
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