ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 31 ББМ и 69 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, в течение 4 августа на линии фронта произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.