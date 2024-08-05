ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 31 ББМ и 69 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 584090 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1100 военных РФ, 31 боевую бронетехнику и 69 артиллерийских систем
- Согласно данным Генштаба, общее количество потерь русской армии составляет 584090 военных с начала вторжения
- На линии фронта в Украине зафиксировано 128 боевых столкновений за один день, в различных районах отражены атаки врага
- Украинские силы обороны успешно отбивали нападения на различных направлениях, сосредотачивая усилия на защите важных районов
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8417 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16 286 (+31) ед;
артиллерийских систем — 16 345 (+69) ед;
РСЗО — 1138 ед.;
средства ПВО — 910 ед;
самолетов — 365 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 122 (+24) ед;
крылатых ракет — 2414 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 094 (+68) ед;
специальной техники — 2737 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, в течение 4 августа на линии фронта произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.
На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности — нанес 14 авиаударов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-