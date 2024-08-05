ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 31 ББМ и 69 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 31 ББМ и 69 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 31 ББМ и 69 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 584090 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1100 военных РФ, 31 боевую бронетехнику и 69 артиллерийских систем
  • Согласно данным Генштаба, общее количество потерь русской армии составляет 584090 военных с начала вторжения
  • На линии фронта в Украине зафиксировано 128 боевых столкновений за один день, в различных районах отражены атаки врага
  • Украинские силы обороны успешно отбивали нападения на различных направлениях, сосредотачивая усилия на защите важных районов

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8417 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 286 (+31) ед;

  • артиллерийских систем — 16 345 (+69) ед;

  • РСЗО — 1138 ед.;

  • средства ПВО — 910 ед;

  • самолетов — 365 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 122 (+24) ед;

  • крылатых ракет — 2414 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 094 (+68) ед;

  • специальной техники — 2737 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, в течение 4 августа на линии фронта произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.

  • На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, где произошло более половины всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещиевки и Андреевки.

  • На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк — провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбардировал Торецк и его окрестности — нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки — там произошла почти половина общего количества боев.

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