ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 17 ББМ и 59 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 17 ББМ и 59 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 17 ББМ и 59 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 582910 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и их технику, общее количество потерь русской армии уже превышает полмиллиона военных.
  • Силы обороны Украины уничтожили более 1100 российских захватчиков, 17 боевых бронированных машин и 59 артиллерийских систем за сутки.
  • Противник активно наступает на различных направлениях, однако украинские защитники решительно давят его попытки продвижения в глубину территории Украины.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8411 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 16255 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 16276 (+59)ед.;

  • РСЗО — 1138 (+3) ед;

  • средства ПВО — 911 (+3) ед;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13103 (+41) ед;

  • крылатые ракеты — 2412 (+2) ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22006 (+80) ед;

  • специальная техника — 2734 (+11) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

  • На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. Двенадцать атак — остановлены, две — продолжаются.

  • На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боеприкосновений завершено, еще четыре продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 34 боя неподалеку от населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанне, Новоселовка Первая, Калиново, Межево и Яснобродовка. Силы обороны отразили 27 атак, семь — еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Желанного. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 179 окупантов, 66 из них — безвозвратно. Также уничтожены одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта.

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