ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 17 ББМ и 59 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 582910 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и их технику, общее количество потерь русской армии уже превышает полмиллиона военных.
- Силы обороны Украины уничтожили более 1100 российских захватчиков, 17 боевых бронированных машин и 59 артиллерийских систем за сутки.
- Противник активно наступает на различных направлениях, однако украинские защитники решительно давят его попытки продвижения в глубину территории Украины.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8411 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 16255 (+17) ед;
артиллерийских систем — 16276 (+59)ед.;
РСЗО — 1138 (+3) ед;
средства ПВО — 911 (+3) ед;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13103 (+41) ед;
крылатые ракеты — 2412 (+2) ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22006 (+80) ед;
специальная техника — 2734 (+11) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.
На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. Двенадцать атак — остановлены, две — продолжаются.
На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боеприкосновений завершено, еще четыре продолжаются.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-