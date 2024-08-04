ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 17 ББМ и 59 артсистем

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 34 боя неподалеку от населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанне, Новоселовка Первая, Калиново, Межево и Яснобродовка. Силы обороны отразили 27 атак, семь — еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Желанного. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 179 окупантов, 66 из них — безвозвратно. Также уничтожены одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта.