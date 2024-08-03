Удар ВСУ по аэродрому РФ Морозовск. Появились спутниковые снимки последствий

Силы обороны Украины ночью 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а также атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов в трех регионах РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Морозовск и нефтебазам в трех регионах РФ.
- Аналитики представили спутниковые снимки, демонстрирующие уничтожение складов авиационного вооружения на аэродроме.
- Удар был совершен по складам с управляемыми авиационными бомбами, подтвердил Генштаб ВСУ.
- Задание на удар было выполнено силами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.
- Кроме того, возникло возгорание резервуаров с нефтепродуктами на объектах РФ в результате атаки.
"Бавовна" на аэродроме Морозовск: появились спутниковые снимки
Аналитики Deep State опубликовали первые фото последствий поражения аэродрома.
На снимках видно полное уничтожение одного из составов авиационного вооружения этого аэродрома.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома Морозовск
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
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