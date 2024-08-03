Удар ВСУ по аэродрому РФ Морозовск. Появились спутниковые снимки последствий

Силы обороны Украины ночью 3 августа нанесли удар по аэродрому Морозовск, а также атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов в трех регионах РФ.

"Бавовна" на аэродроме Морозовск: появились спутниковые снимки

Аналитики Deep State опубликовали первые фото последствий поражения аэродрома.

На снимках видно полное уничтожение одного из составов авиационного вооружения этого аэродрома.

Следует отметить, что московиты убрали все самолеты со стоянки недалеко от складов, однако степень их повреждений неизвестна. Поделиться

Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома Морозовск

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск, а именно по складам с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Поделиться

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В результате произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.