По информации Генштаба, в ночь на 3 августа украинские военные нанесли удары по аэродрому Морозовск преступной армии РФ в Ростовской области.

Что известно о последствиях удара ВСУ по аэродрому Морозовск

Отмечается, что в результате удара произошло попадание во вражеские склады боеприпасов, где среди прочего хранился авиационный боекомплект, в частности управляемые авиабомбы.

Уточняется информация о попадании по средствам ПВО преступной армии РФ и поражении боевых самолетов российских окупантов.

Подчеркивается, что удары проводились совместными усилиями СБУ и ГУР, а также Минобороны и Вооруженных Сил.

Кроме этого в Генштабе добавляют, что украинские военные атаковали российские нефтебазы и склады хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Произошло попадание в минимум 2 резервуара с нефтью и топливом оккупационной армии РФ.

Что говорят россияне об атаке по аэродрому Морозовск и другим объектам

Губернатор Ростовской области сообщил, что минувшей ночью регион атаковали 55 якобы украинских БПЛА. По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.

Телеграмм-каналы, ссылаясь на заявления местных жителей, уточняют, что в Каменском районе Ростовской области дроны атаковали ФГКУ комбинат "Атлас".

В ночь на 3 августа в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаку с помощью беспилотников совершили Вооруженные силы Украины.

Он уточнил, что в результате взрыва на нефтебазе произошло возгорание одного из резервуаров.

Однако пожарные ликвидировали вспышку. Пострадавших в результате атаки нет.