Как утверждает Минобороны РФ, ночью 3 августа страну-агрессорку атаковали десятки дронов — пожары бушуют в ряде регионов и на важных вражеских объектах.
Главные тезисы
- Минобороны РФ лжет, что их ПВО сбила все цели.
- В Ростовской области загорелись аэродром, комбинат и другие важные объекты, снабжавшие армию РФ нефтепродуктами и боеприпасами.
- Местное население распространяет фотографии и видео масштабных пожаров, в то время как официальные источники пытаются отрицать последствия атаки.
"Бавовна" в России 3 августа — первые подробности
Кроме того, там традиционно соврали, что все воздушные цели удалось уничтожить, игнорируя тот факт, что в нескольких разных регионах страны бушуют масштабные пожары.
Минобороны РФ уверяет, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодаром
Однако по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, его регион атаковали 55 дронов.
А ставленник Кремля в Орловской области Андрей Кличков сообщил, что с помощью РЭБ и силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА.
Что интересно, местные власти и Минобороны РФ продолжают утверждать, что попаданий, пострадавших и жертв якобы нет, несмотря на то, что сетью распространяются десятки видео с масштабными пожарами в разных регионах России.
В России горят важные военные объекты
Так, оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщают, что был нанесен удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.
Кроме того, появилась информация, что может гореть склад боеприпасов или цистерны с топливом.
Также в результате атаки дронов в Ростовской области вспыхнул комбинат, поставлявший нефтепродукты армии России.
Местные жители публикуют фото, на которых виден густой столб дыма над ФГКУ "Атлас" в Каменском районе.
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