В России гремит "бавовна" после массированной атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России гремит "бавовна" после массированной атаки дронов — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 3 августа страну-агрессорку атаковали десятки дронов — пожары бушуют в ряде регионов и на важных вражеских объектах.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ лжет, что их ПВО сбила все цели.
  • В Ростовской области загорелись аэродром, комбинат и другие важные объекты, снабжавшие армию РФ нефтепродуктами и боеприпасами.
  • Местное население распространяет фотографии и видео масштабных пожаров, в то время как официальные источники пытаются отрицать последствия атаки.

"Бавовна" в России 3 августа — первые подробности

Российское оборонное ведомство заявило, что ночью территорию РФ атаковали не менее 75 дронов.

Кроме того, там традиционно соврали, что все воздушные цели удалось уничтожить, игнорируя тот факт, что в нескольких разных регионах страны бушуют масштабные пожары.

Минобороны РФ уверяет, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодаром

Однако по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, его регион атаковали 55 дронов.

А ставленник Кремля в Орловской области Андрей Кличков сообщил, что с помощью РЭБ и силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА.

Более того, указано, что в результате этих действий 2 дроны попали в жилой дом в одном из районов города.

Что интересно, местные власти и Минобороны РФ продолжают утверждать, что попаданий, пострадавших и жертв якобы нет, несмотря на то, что сетью распространяются десятки видео с масштабными пожарами в разных регионах России.

В России горят важные военные объекты

Так, оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщают, что был нанесен удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.

Кроме того, появилась информация, что может гореть склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Также в результате атаки дронов в Ростовской области вспыхнул комбинат, поставлявший нефтепродукты армии России.

Местные жители публикуют фото, на которых виден густой столб дыма над ФГКУ "Атлас" в Каменском районе.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака по парому РФ в порту "Кавказ". Дроны могли поразить паром "Конро Трейдер"
Атака по парому РФ в порту "Кавказ". Дроны могли поразить паром "Конро Трейдер"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака на аэродром "Оленья". ГУР поразило сразу 2 стратегических бомбардировщика РФ
Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов РФ в Украине. В Киевской области повреждены дома, пылал пожар
МВД Украины
Атака дронов РФ в Украине. В Киевской области повреждены дома, пылал пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?