В России гремит "бавовна" после массированной атаки дронов — видео

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 3 августа страну-агрессорку атаковали десятки дронов — пожары бушуют в ряде регионов и на важных вражеских объектах.

"Бавовна" в России 3 августа — первые подробности

Российское оборонное ведомство заявило, что ночью территорию РФ атаковали не менее 75 дронов. Поделиться

Кроме того, там традиционно соврали, что все воздушные цели удалось уничтожить, игнорируя тот факт, что в нескольких разных регионах страны бушуют масштабные пожары.

Минобороны РФ уверяет, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодаром

Однако по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, его регион атаковали 55 дронов.

А ставленник Кремля в Орловской области Андрей Кличков сообщил, что с помощью РЭБ и силами ПВО было уничтожено 3 БПЛА.

Более того, указано, что в результате этих действий 2 дроны попали в жилой дом в одном из районов города. Поделиться

Что интересно, местные власти и Минобороны РФ продолжают утверждать, что попаданий, пострадавших и жертв якобы нет, несмотря на то, что сетью распространяются десятки видео с масштабными пожарами в разных регионах России.

В России горят важные военные объекты

Так, оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщают, что был нанесен удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.

Кроме того, появилась информация, что может гореть склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Также в результате атаки дронов в Ростовской области вспыхнул комбинат, поставлявший нефтепродукты армии России.

Местные жители публикуют фото, на которых виден густой столб дыма над ФГКУ "Атлас" в Каменском районе.