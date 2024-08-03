У Росії гримить "бавовна" після масованої атаки дронів — відео

Як стверджує Міноборони РФ, вночі країну-агресорку атакували десятки дронів — пожежі вирують у низці регіонів та на важливих ворожих об'єктах.
Головні тези:
- Міноборони РФ бреше, що їхня ППО збила всі ворожі цілі.
- У Ростовській області загорілися аеродром, комбінат та інші важливі об'єкти, що постачали нафтопродукцію та боєприпаси для армії Росії.
- Місцеве населення поширює світлини та відео масштабних пожеж, тоді як офіційні джерела намагаються заперечити наслідки атаки.
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Окрім того, там традиційно збрехали, що усі повітряні цілі вдалося знищити, ігноруючи той факт, що в кількох різних регіонах вирують масштабні пожежі.
Міноборони РФ запевняє, що засобами ППО перехоплено та знищено 36 БпЛА літакового типу над Ростовською, 8 над Курською, 9 над Бєлгородською, 17 над Орловською, 2 над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем та Краснодарським краєм,
Однак за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, регіон атакували 55 дронів.
А ставленик Кремля в Орловській області Андрій Кличков повідомив, що за допомогою РЕБ та силами ППО було знищено 3 БпЛА.
Що цікаво, місцева влада та Міноборони РФ продовжує стверджувати, що влучань, постраждалих та жертв буцімто немає, попри те, що мережею ширяться десятки відео з масштабними пожежами у різних регіонах Росії.
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Так, опозиційні російські телеграм-канали повідомляють, що було завдано удару по аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області.
Окрім того, з’явилася інформація, що там може горіти склад боєприпасів або цистерни з паливом.
Також внаслідок атаки дронів у Ростовській області спалахнув комбінат, який постачав нафтопродукти армії Росії.
Місцеві мешканці публікують фото, на яких видно густий стовп диму над ФДКУ "Атлас" у Кам'янському районі.
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