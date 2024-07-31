Атака дронів РФ на Україну. На Київщині пошкоджені будинки, палала пожежа

В Київській області через масовану атаку дронів РФ зафіксовано пошкодження 13 приватних осель в чотирьох районах. Також внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київщину

Як зазначається, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку.

Рятувальники зазначили, що пожежу було ліквідовано о 4:14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко пізніше повідомив, що станом на 9.30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини.

Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Поширити

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.