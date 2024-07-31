Атака дронів РФ на Україну. На Київщині пошкоджені будинки, палала пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ на Україну. На Київщині пошкоджені будинки, палала пожежа

МВС України
Атака дронів РФ на Україну. На Київщині пошкоджені будинки, палала пожежа

В Київській області через масовану атаку дронів РФ зафіксовано пошкодження 13 приватних осель в чотирьох районах. Також внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Головні тези:

 

  • За інформацією глави Київської ОДА, уламки дронів пошкодили фасади, покрівлі та вікна будинків, але постраждалих серед населення не виявлено.
  • РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ у 2024 році, спрямувавши десятки безпілотників на столицю.
  • Українська протиповітряна оборона успішно збила всі 89 дронів типу «Shahed» та керовану авіаційну ракету Х-59, якими ворог атакував Київ та Миколаївську область.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київщину

Як зазначається, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку.

Рятувальники зазначили, що пожежу було ліквідовано о 4:14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко пізніше повідомив, що станом на 9.30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох  районах Київщини.

Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

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