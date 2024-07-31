РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

31 липня війська РФ здійснили одну з наймасованіших атак України дронами за увесь час війни. Головною ціллю ворога став Київ.
Головні тези:
- Під час атаки ворожі дрони надходили на Київ хвилями з усіх можливих напрямків, проте засобами ППО було знищено понад три десятки безпілотників.
- Повітряна тривога в столиці тривала понад 7 годин, зафіксовано нуль постраждалих та руйнувань у Києві.
- Росія намагалася атакувати Київ та область близько 40 дронами, але жоден безпілотник своєї мети не досяг.
Що відомо про масовану атаку дронами РФ на Київ
Як зазначається, РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.
За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.
Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БПЛА та точну кількість буде оприлюднено у звіті Повітряних сил ЗСУ.
За даними оперативного зведення, станом 06:18 у Києві без постраждалих та руйнувань.Дані попередні, інформація уточнюється.
Росія намагалася атакувати Київ та область близько 40 дронами
Як згодом повідомили в КМВА, під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі дрони продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг.
В місті на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань.
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