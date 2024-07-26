Російські військові атакували з дрона чергу біля магазина в Херсоні — є поранені

Вдень 26 липня п'ятеро людей постраждали від російського обстрілу в Херсоні. Окупанти атакували з дрона херсонців, коли вони знаходились біля магазину.

У Херсоні поранено 5 містян внаслідок атаки російського дрона

У Херсоні пʼятеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

В ОВА розповіли, що окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонців, які перебували біля магазина.

Вибухові травми та поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка. Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу. Поширити

Обстріли Херсона армією РФ: що відомо

Російські війська постійно обстрілюють Херсон з дронів. Під удар потрапляють як цивільні, так і бригади медиків, рятувальники, поліцейські.

Також вороги завдають ударів з інших видів озброєння. Наприклад, у ніч на 24 липня росіяни обстріляли один із районів Херсона, загинула жінка похилого віку.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його даними, вночі армія РФ обстріляла Дніпровський район міста. Внаслідок атаки загинула жінка 1947 року народження. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів.

Крім того, 2 липня окупанти атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.