Армія РФ атакувала Херсонщину — загинув чоловік

25 липня армія РФ скинула вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці.
Головні тези:
- Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Херсонщині, що призвело до загибелі цивільної особи.
- На Херсонщині також постраждав 72-річний чоловік внаслідок скидання вибухівки з дрона.
- У Харківській області постраждали житлові будинки та інфраструктура в результаті обстрілів армії РФ.
На Херсонщині унаслідок атаки РФ загинув чоловік
Окупанти застосували дрон проти цивільного у селищі Кіндійка на Херсонщині, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також, за інформацією Херсонської ОВА, у селі Садове через скидання вибухівки з дрона постраждав 72-річний чоловік.
Він дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення передпліччя. Нині потерпілий перебуває у лікарні, йому надають необхідну меддопомогу.
Потерпілому надали необхідну меддопомогу.
Армія РФ атакувала Харківщину — є жертви
25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.
Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.
Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
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