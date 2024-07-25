Армія РФ атакувала Херсонщину — загинув чоловік

25 липня армія РФ скинула вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці.

На Херсонщині унаслідок атаки РФ загинув чоловік

Окупанти застосували дрон проти цивільного у селищі Кіндійка на Херсонщині, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав поранення, несумісні з життям. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

Також, за інформацією Херсонської ОВА, у селі Садове через скидання вибухівки з дрона постраждав 72-річний чоловік.

Він дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення передпліччя. Нині потерпілий перебуває у лікарні, йому надають необхідну меддопомогу.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу.

Армія РФ атакувала Харківщину — є жертви

25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.

Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.

Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).