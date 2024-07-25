Армія РФ атакувала Харківщину — є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Харківщину — є жертви

Харківська обласна прокуратура
Обстріл Харківщини

25 липня окупаційні війська РФ обстріляли село Подоли Куп'янського району.

Головні тези:

  • Через ракетні обстріли РФ по Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура.
  • У результаті атаки РФ по Куп'янському району та Лозовій загинули чоловік та жінка, ще двоє осіб потрапили до лікарні у середньо важкому стані.
  • Росія застосувала різні види озброєння для атаки по Харківщині, що призвело до руйнування житлових будівель та господарчих приміщень.

У результаті обстрілу РФ на Харківщині загинув чоловік

25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.

Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.

Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто, — додали у прокуратурі.

Внаслідок ракетного удару РФ по Лозовій є загиблі та поранені

Російська окупаційна армія 24 липня атакувала Харків і Лозову Харківської області, внаслідок чого загинули та поранені цивільні.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вдень ворог атакував інфраструктурний об’єкт у місті Лозова на Харківщині.

Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще двох людей наразі шукають.

На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються.

Пізніше стало відомо про двох загиблих внаслідок ударів Росії по Лозовій.

4 людини постраждали: дві жінки віком 63 та 46, а також двоє чоловіків 57 та 53 років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості чоловік та жінка. Інші — без госпіталізації, стан — легкий.

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