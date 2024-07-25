Армія РФ атакувала Харківщину — є жертви

25 липня окупаційні війська РФ обстріляли село Подоли Куп'янського району.
Головні тези:
- Через ракетні обстріли РФ по Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура.
- У результаті атаки РФ по Куп'янському району та Лозовій загинули чоловік та жінка, ще двоє осіб потрапили до лікарні у середньо важкому стані.
- Росія застосувала різні види озброєння для атаки по Харківщині, що призвело до руйнування житлових будівель та господарчих приміщень.
У результаті обстрілу РФ на Харківщині загинув чоловік
25 липня близько 5:15 армія РФ з артилерії обстріляла с. Подоли Купʼянського району. У результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік, повідомили у прокуратурі Харківської області.
Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.
Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Внаслідок ракетного удару РФ по Лозовій є загиблі та поранені
Російська окупаційна армія 24 липня атакувала Харків і Лозову Харківської області, внаслідок чого загинули та поранені цивільні.
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вдень ворог атакував інфраструктурний об’єкт у місті Лозова на Харківщині.
Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще двох людей наразі шукають.
Пізніше стало відомо про двох загиблих внаслідок ударів Росії по Лозовій.
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