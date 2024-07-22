Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії — постраждало п'ятеро людей

Росія обстріляла Нікополь

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі під час артобстрілу постраждали 5 людей. 37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Решта — лікуватиметься амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років. І чоловіки — 32 і 36. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

Пошкоджені п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.