Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії — постраждало п'ятеро людей

Удень 22 липня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.
Головні тези:
- Росія обстріляла Нікополь, що спричинило поранення п'ятерих людей, один з яких госпіталізований у середньо-тяжкому стані.
- Під час обстрілу були пошкоджені п'ятиповерхові будинки, автомобілі, хлібний кіоск та приватні підприємства.
- Обстріли окупантів призводять до серйозних матеріальних збитків та загрожують життю та безпеці мирного населення в регіоні.
Росія обстріляла Нікополь
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пошкоджені п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.
РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами
Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
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