Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії — постраждало п'ятеро людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії — постраждало п'ятеро людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

Удень 22 липня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.

Головні тези:

  • Росія обстріляла Нікополь, що спричинило поранення п'ятерих людей, один з яких госпіталізований у середньо-тяжкому стані.
  • Під час обстрілу були пошкоджені п'ятиповерхові будинки, автомобілі, хлібний кіоск та приватні підприємства.
  • Обстріли окупантів призводять до серйозних матеріальних збитків та загрожують життю та безпеці мирного населення в регіоні.

Росія обстріляла Нікополь

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі під час артобстрілу постраждали 5 людей. 37-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Решта — лікуватиметься амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років. І чоловіки — 32 і 36.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

Пошкоджені п’ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях

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