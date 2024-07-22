Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии — пострадали пятеро людей

Днем 22 июля российская оккупационная армия произвела артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области, в результате чего получили ранения 5 человек.
Главные тезисы
- Армия РФ произвела артиллерийский обстрел Никополя, в результате чего пострадали 5 человек и были повреждены жилые дома, автомобили и частные предприятия.
- Обстрелы оккупантов угрожают жизни и безопасности мирного населения, а также приводят к серьезному материальному ущербу в регионе.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт обстрела и информацию о пострадавших в Никополе.
Россия обстреляла Никополь
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Повреждены пятиэтажки, автомобили, хлебный киоск, частные предприятия.
РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами
Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.
Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-