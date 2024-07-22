Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии — пострадали пятеро людей
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии — пострадали пятеро людей

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
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Днем 22 июля российская оккупационная армия произвела артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области, в результате чего получили ранения 5 человек.

Главные тезисы

  • Армия РФ произвела артиллерийский обстрел Никополя, в результате чего пострадали 5 человек и были повреждены жилые дома, автомобили и частные предприятия.
  • Обстрелы оккупантов угрожают жизни и безопасности мирного населения, а также приводят к серьезному материальному ущербу в регионе.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт обстрела и информацию о пострадавших в Никополе.

Россия обстреляла Никополь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе во время артобстрела пострадали 5 человек. 37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Это женщины 65 и 34 лет. И мужчины — 32 и 36.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Повреждены пятиэтажки, автомобили, хлебный киоск, частные предприятия.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко.

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.

За два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях.

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