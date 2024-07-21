Армия РФ атаковала Никопольщину снарядами с флешетами. Что это за оружие

20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины в Днепропетровской области из ствольной артиллерии с использованием снарядов с флешетами.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко. Поделиться

Снаряды это артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких острых стрел способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.

Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.

За два года обстрелы жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные дротики на улицах, в заборах, крышах и автомобилях, — отметил Евгений Евтушенко. Поделиться

Что известно об обстрелах РФ Никополя и района

Российские войска постоянно атакуют Никополь и район, в том числе город Марганец из разных видов оружия.

Никополь Днепропетровской области расположен в реке Днепр от Энергодара Запорожской области. Его захватчики оккупировали в 2022 году. С тех пор обстрел Никопольского района не прекращается.

К примеру, в начале мая русские войска обстреляли Никополь, начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.