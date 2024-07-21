Армия РФ атаковала Никопольщину снарядами с флешетами. Что это за оружие

20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины в Днепропетровской области из ствольной артиллерии с использованием снарядов с флешетами.
Главные тезисы
- Снаряды с флешетами — это артиллерийские снаряды, содержащие маленькие острые стрелы, способные нанести тяжелые ранения и убить людей.
- Российские войска используют снаряды с флешетами для обстрелов населенных пунктов, причиняя серьезный вред гражданским объектам и жизням людей.
- Обстрелы Никополя и района продолжаются, российские захватчики регулярно атакуют эти территории, используя различное виды оружия, включая снаряды с флешетами.
РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами
Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.
Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.
Снаряды это артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких острых стрел способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.
Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.
Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.
Что известно об обстрелах РФ Никополя и района
Российские войска постоянно атакуют Никополь и район, в том числе город Марганец из разных видов оружия.
Никополь Днепропетровской области расположен в реке Днепр от Энергодара Запорожской области. Его захватчики оккупировали в 2022 году. С тех пор обстрел Никопольского района не прекращается.
К примеру, в начале мая русские войска обстреляли Никополь, начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.
А в начале июня захватчики обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, пострадали люди.
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