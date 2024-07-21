Армия РФ атаковала Никопольщину снарядами с флешетами. Что это за оружие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Никопольщину снарядами с флешетами. Что это за оружие

Евгений Евтушенко. Никопольская РВА
Армия РФ атаковала Никопольщину снарядами с флешетами. Что это за оружие
Читати українською

20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины в Днепропетровской области из ствольной артиллерии с использованием снарядов с флешетами.

Главные тезисы

  • Снаряды с флешетами — это артиллерийские снаряды, содержащие маленькие острые стрелы, способные нанести тяжелые ранения и убить людей.
  • Российские войска используют снаряды с флешетами для обстрелов населенных пунктов, причиняя серьезный вред гражданским объектам и жизням людей.
  • Обстрелы Никополя и района продолжаются, российские захватчики регулярно атакуют эти территории, используя различное виды оружия, включая снаряды с флешетами.

РФ обстреляла Никопольский район снарядами с флешетами

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, 20 июля россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой общины из ствольной артиллерии.

Многие снаряды попали в учебное заведение, которое получило существенные разрушения, но люди не пострадали.

В этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами, — рассказал Евтушенко.

Снаряды это артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких острых стрел способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.

Евтушенко подчеркнул, что обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение именно людей.

Как добавил глава РВА, это не первое применение снарядов с флешетами.

За два года обстрелы жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные дротики на улицах, в заборах, крышах и автомобилях, — отметил Евгений Евтушенко.

Что известно об обстрелах РФ Никополя и района

Российские войска постоянно атакуют Никополь и район, в том числе город Марганец из разных видов оружия.

Никополь Днепропетровской области расположен в реке Днепр от Энергодара Запорожской области. Его захватчики оккупировали в 2022 году. С тех пор обстрел Никопольского района не прекращается.

К примеру, в начале мая русские войска обстреляли Никополь, начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.

А в начале июня захватчики обстреляли Никополь и район, дрон попал в автобус, пострадали люди.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ из артиллерии обстреляли Никополь — ранены двое гражданских
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?