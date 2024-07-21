Армія РФ атакувала Нікопольщину снарядами з флешетами. Що це за зброя

20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії з використанням снарядів із флешетами.
Головні тези:
- Снаряди з флешетами — це артилерійські боєприпаси, які призначені для максимального ураження людей.
- Російські війська постійно атакують Нікополь та район, використовуючи різні види зброї, включаючи снаряди з флешетами.
- Напади РФ на Нікополь відбуваються ще з 2022 року, призводячи до загибелі та поранення мирних мешканців.
РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами
Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.
Снаряди це артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.
Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.
Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.
Що відомо про обстріли РФ Нікополя та району
Російські війська постійно атакують Нікополь та район, у тому числі місто Марганець з різних видів зброї.
Нікополь Дніпропетровської області розташований на відстані річки Дніпро від Енергодару Запорізької області. Його загарбники окупували у 2022 році. З того часу обстріл Нікопольського району не припиняється.
Наприклад, на початку травня російські війська обстріляли Нікополь, почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.
А на початку червня загарбники обстріляли Нікополь та район, дрон влучив в автобус, постраждали люди.
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