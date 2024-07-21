Армія РФ атакувала Нікопольщину снарядами з флешетами. Що це за зброя
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Нікопольщину снарядами з флешетами. Що це за зброя

Євген Євтушенко. Нікопольська РВА
Армія РФ атакувала Нікопольщину снарядами з флешетами. Що це за зброя

20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії з використанням снарядів із флешетами.

Головні тези:

  • Снаряди з флешетами — це артилерійські боєприпаси, які призначені для максимального ураження людей.
  • Російські війська постійно атакують Нікополь та район, використовуючи різні види зброї, включаючи снаряди з флешетами.
  • Напади РФ на Нікополь відбуваються ще з 2022 року, призводячи до загибелі та поранення мирних мешканців.

РФ обстріляла Нікопольський район снарядами з флешетами

Як повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, 20 липня росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали.

Цього разу для обстрілу окупанти застосували і боєприпаси з флешетами, — розповів Євтушенко.

Снаряди це артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Євтушенко підкреслив, що обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей.

Як додав голова РВА, це не перше застосування снарядів з флешетами.

За два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях, — зазначив Євген Євтушенко.

Що відомо про обстріли РФ Нікополя та району

Російські війська постійно атакують Нікополь та район, у тому числі місто Марганець з різних видів зброї.

Нікополь Дніпропетровської області розташований на відстані річки Дніпро від Енергодару Запорізької області. Його загарбники окупували у 2022 році. З того часу обстріл Нікопольського району не припиняється.

Наприклад, на початку травня російські війська обстріляли Нікополь, почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.

А на початку червня загарбники обстріляли Нікополь та район, дрон влучив в автобус, постраждали люди.

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