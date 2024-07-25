Армия РФ атаковала Харьковщину — есть жертвы

25 июля оккупационные войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района.
Главные тезисы
- Из-за ракетных обстрелов РФ по Харьковщине повреждена гражданская инфраструктура.
- В результате атаки РФ по Купянскому району и Лозовой погибли мужчина и женщина, еще два человека попали в больницу в средне тяжелом состоянии.
- Россия применила разные виды вооружения для атаки по Харьковщине, что привело к разрушению жилых зданий и хозяйственных помещений.
В результате обстрела РФ в Харьковской области погиб мужчина
25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное.
Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
В результате ракетного удара РФ по Лозовой погибли и ранены
Российская оккупационная армия 24 июля атаковала Харьков и Лозовую Харьковскую область, в результате чего погибли и ранены гражданские.
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, днем враг атаковал инфраструктурный объект в городе Лозовая Харьковской области.
В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще два человека сейчас ищут.
Позже стало известно о двух погибших в результате ударов России по Лозовой.
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