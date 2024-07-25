Армия РФ атаковала Харьковщину — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьковщину — есть жертвы

Харьковская обласная прокуратура
Армия РФ
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25 июля оккупационные войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района.

Главные тезисы

  • Из-за ракетных обстрелов РФ по Харьковщине повреждена гражданская инфраструктура.
  • В результате атаки РФ по Купянскому району и Лозовой погибли мужчина и женщина, еще два человека попали в больницу в средне тяжелом состоянии.
  • Россия применила разные виды вооружения для атаки по Харьковщине, что привело к разрушению жилых зданий и хозяйственных помещений.

В результате обстрела РФ в Харьковской области погиб мужчина

25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное.

Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

В результате обстрелов РФ повреждена исключительно гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто, — добавили в прокуратуре.

В результате ракетного удара РФ по Лозовой погибли и ранены

Российская оккупационная армия 24 июля атаковала Харьков и Лозовую Харьковскую область, в результате чего погибли и ранены гражданские.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, днем враг атаковал инфраструктурный объект в городе Лозовая Харьковской области.

В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще два человека сейчас ищут.

К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются.

Позже стало известно о двух погибших в результате ударов России по Лозовой.

4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46, а также двое мужчин 57 и 53 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Остальные — без госпитализации, состояние — легкое.

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