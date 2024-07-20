Российские солдаты обстреляли Херсонскую область. Погибли две женщины, более 10 человек ранены

В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли две женщины. Еще 15 человек ранены.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Херсонскую область, погибли две женщины, более 10 человек ранены.
- Армия РФ использовала реактивные системы залпового огня и дроны для атак на поселок Белозерка.
- В результате обстрелов пострадали гражданские здания, медработники и обычные жители, включая пожилых.
- Были зафиксированы тяжелые травмы, включая обломочные ранения у граждан и взрывные травмы у медиков.
Армия РФ в очередной раз атаковала Херсонщину
Как отмечается, 20 июля россияне дважды нанесли массированный удар по Белозерке по реактивным системам залпового огня, выпустив по жилым кварталам почти 40 снарядов.
Ранены 12 человек в возрасте от 39 до 80 лет, в том числе медработница. Две женщины в возрасте 54 и 72 лет погибли.
Также в Днепровском районе Херсона из-за атаки вражеского беспилотника травмировался 59-летний мужчина — у него обломочное ранение предплечья и грудной клетки.
Когда к мужу приехала бригада медиков, российские оккупанты сбросили на них с дрона взрывчатку. Ранены фельдшер и водитель, у обоих взрывные и черепно-мозговые травмы.
Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области
18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.
Как отмечается, известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.
По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате массированного обстрела Белозерки ранены 11 человек.
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