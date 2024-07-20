Российские солдаты обстреляли Херсонскую область. Погибли две женщины, более 10 человек ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Российские солдаты обстреляли Херсонскую область. Погибли две женщины, более 10 человек ранены

Национальная полиция Украины
Российские солдаты обстреляли Херсонскую область. Погибли две женщины, более 10 человек ранены
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В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли две женщины. Еще 15 человек ранены.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Херсонскую область, погибли две женщины, более 10 человек ранены.
  • Армия РФ использовала реактивные системы залпового огня и дроны для атак на поселок Белозерка.
  • В результате обстрелов пострадали гражданские здания, медработники и обычные жители, включая пожилых.
  • Были зафиксированы тяжелые травмы, включая обломочные ранения у граждан и взрывные травмы у медиков.

Армия РФ в очередной раз атаковала Херсонщину

Как отмечается, 20 июля россияне дважды нанесли массированный удар по Белозерке по реактивным системам залпового огня, выпустив по жилым кварталам почти 40 снарядов.

Ранены 12 человек в возрасте от 39 до 80 лет, в том числе медработница. Две женщины в возрасте 54 и 72 лет погибли.

Также в Днепровском районе Херсона из-за атаки вражеского беспилотника травмировался 59-летний мужчина — у него обломочное ранение предплечья и грудной клетки.

Когда к мужу приехала бригада медиков, российские оккупанты сбросили на них с дрона взрывчатку. Ранены фельдшер и водитель, у обоих взрывные и черепно-мозговые травмы.

Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области

18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.

Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено около шести десятков гражданских зданий.

Как отмечается, известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате массированного обстрела Белозерки ранены 11 человек.

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