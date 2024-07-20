Российские солдаты обстреляли Херсонскую область. Погибли две женщины, более 10 человек ранены

В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли две женщины. Еще 15 человек ранены.

Армия РФ в очередной раз атаковала Херсонщину

Как отмечается, 20 июля россияне дважды нанесли массированный удар по Белозерке по реактивным системам залпового огня, выпустив по жилым кварталам почти 40 снарядов.

Ранены 12 человек в возрасте от 39 до 80 лет, в том числе медработница. Две женщины в возрасте 54 и 72 лет погибли.

Также в Днепровском районе Херсона из-за атаки вражеского беспилотника травмировался 59-летний мужчина — у него обломочное ранение предплечья и грудной клетки.

Когда к мужу приехала бригада медиков, российские оккупанты сбросили на них с дрона взрывчатку. Ранены фельдшер и водитель, у обоих взрывные и черепно-мозговые травмы.

Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области

18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.

Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено около шести десятков гражданских зданий. Поделиться

Как отмечается, известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.