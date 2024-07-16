В Херсонской области войска РФ атаковали бригаду ремонтников — есть раненые

Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, которая чинила газовое оборудование в Антоновке Херсонской области.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ в Херсонской области пострадал 54-летний мужчина.
- Александр Прокудин сообщил о повреждении бизнес-центра и торговых помещений в Херсоне в результате российских обстрелов, что подтверждает последствия агрессивных действий РФ в регионе.
В результате обстрела РФ в Херсонской области пострадал 54-летний мужчина
Как отмечается, сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. В больницу доставили 54-летнего работника.
Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что шесть человек получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.
Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона
Российские войска 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего возникли серьезные повреждения инфраструктуры.
В сети появилось видео с места происшествия. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.
По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.
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