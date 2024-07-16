В Херсонской области войска РФ атаковали бригаду ремонтников — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсонской области войска РФ атаковали бригаду ремонтников — есть раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Атака РФ
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Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, которая чинила газовое оборудование в Антоновке Херсонской области.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ в Херсонской области пострадал 54-летний мужчина.
  • Александр Прокудин сообщил о повреждении бизнес-центра и торговых помещений в Херсоне в результате российских обстрелов, что подтверждает последствия агрессивных действий РФ в регионе.

В результате обстрела РФ в Херсонской области пострадал 54-летний мужчина

Как отмечается, сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. В больницу доставили 54-летнего работника.

У мужчины диагностировали контузию, обломочные ранения поясницы и бедра, а также взрывчатую и черепно-мозговую травмы. , – говорится в сообщении.

Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что шесть человек получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.

Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона

Российские войска 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего возникли серьезные повреждения инфраструктуры.

В сети появилось видео с места происшествия. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.

Очередной день, который начался для Херсона по канонаде российских обстрелов. С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

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