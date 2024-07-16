На Херсонщині війська РФ атакували бригаду ремонтників — є поранені

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Херсонщині постраждав 54-річний чоловік.
- Олександр Прокудін повідомив про пошкодження бізнес-центру та торговельних приміщень у Херсоні внаслідок російського обстрілу, що підтверджує наслідки агресивних дій РФ у регіоні.
У результаті обстрілу РФ на Херсонщині постраждав 54-річний чоловік
Як зазначається, наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника.
Наразі чоловіку надають необхідну медичну допомогу.
Також керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що шестеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби.
Армія РФ вдарила по ринку в центрі Херсона
Російські війська 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є серйозні пошкодження інфраструктури.
У мережі з’явилося відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.
За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
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