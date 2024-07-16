На Херсонщині війська РФ атакували бригаду ремонтників — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

На Херсонщині війська РФ атакували бригаду ремонтників — є поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ на Херсонщині постраждав 54-річний чоловік.
  • Олександр Прокудін повідомив про пошкодження бізнес-центру та торговельних приміщень у Херсоні внаслідок російського обстрілу, що підтверджує наслідки агресивних дій РФ у регіоні.

У результаті обстрілу РФ на Херсонщині постраждав 54-річний чоловік

Як зазначається, наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника.

У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. , — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

Також керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що шестеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби.

Армія РФ вдарила по ринку в центрі Херсона

Російські війська 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є серйозні пошкодження інфраструктури.

У мережі з’явилося відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.

Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

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