На Херсонщині війська РФ атакували бригаду ремонтників — є поранені

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

У результаті обстрілу РФ на Херсонщині постраждав 54-річний чоловік

Як зазначається, наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника.

У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. , — йдеться у повідомленні. Поширити

Наразі чоловіку надають необхідну медичну допомогу.

Також керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що шестеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби.

Армія РФ вдарила по ринку в центрі Херсона

Російські війська 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є серйозні пошкодження інфраструктури.

У мережі з’явилося відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.

Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.