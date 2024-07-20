Російські солдати обстріляли Херсонщину. Загинуло дві жінки, понад 10 людей поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські солдати обстріляли Херсонщину. Загинуло дві жінки, понад 10 людей поранено

Національна поліція України
Російські солдати обстріляли Херсонщину. Загинуло дві жінки, понад 10 людей поранено

У Херсонській області через російські обстріли загинули дві жінки. Ще 15 людей поранені.

Головні тези:

  • Російські солдати здійснили обстріли по селищі Білозерка на Херсонщині, що призвело до загибелі двох жінок та понад 10 поранених.
  • У результаті атаки з РСЗВ «Град» було пошкоджено десятки цивільних будівель та поранено медичних працівників.
  • За даними Херсонської обласної прокуратури, наслідки масованого обстрілу Білозерки дуже серйозні, а інформація про потерпілих уточнюється.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину

Як зазначається, 20 липня росіяни двічі завдали масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню, випустивши по житлових кварталах майже 40 снарядів.

Поранені 12 людей віком від 39 до 80 років, зокрема медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки загинули.

Також у Дніпровському районі Херсону через атаку ворожого безпілотника травмувався 59-річний чоловік — у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

Коли до чоловіка приїхала бригада медиків, російські окупанти скинули на них з дрона вибухівку. Поранені фельдшер і водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.

Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині

18 та 19 липня окупаційна армія РФ обстріляла селище Білозерка на Херсонщині, випустивши близько сорока снарядів.

Окупанти били по Білозерці з РСЗВ «Град», випустивши близько сорока снарядів. Через це пошкоджено з шість десятків цивільних будівель.

Як зазначається, відомо про двох загиблих. З-під завалів дістали тіло жінки. Також є поранені, серед яких медичні працівники. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок масованого обстрілу Білозерки поранені 11 людей.

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