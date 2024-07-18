Армія РФ дроном вбила чоловіка на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ дроном вбила чоловіка на Херсонщині

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Армія РФ дроном вбила чоловіка на Херсонщині
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Російські війська 18 липня вбили з безпілотника 74-річного жителя села Олександрівка на Херсонщині

Головні тези:

  • Російські війська вбили 74-річного жителя на Херсонщині з безпілотника.
  • Раніше у результаті обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 5 осіб, а 9 отримали поранення, включаючи дитину.
  • Російські військові атакували об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, понад 40 будинків та господарських споруд.

Росіяни продовжують вбивати мирне населення на Херсонщині

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни з безпілотника вбили літнього жителя Олександрівки. Через атаку ворожого дрону травми, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. 

Також Прокудін висловив співчуття рідним загиблого.

У результаті обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 5 осіб

13 липня під обстрілами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної  інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

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