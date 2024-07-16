Армія РФ вдарила по ринку в центрі Херсона — відео

Російські війська 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є серйозні пошкодження інфраструктури.
Головні тези:
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт обстрілу Росією ринку в центрі міста.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення, серед населення постраждалих немає.
- Після розбору завалів зруйнованого будинку в Мирнограді виявлено тіла двох жертв атаки військ РФ.
Армія РФ вдарила по ринку у Херсоні
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У мережі з’явилося відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.
За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
З-під завалів будинку у Мирнограді дістали тіла двох людей
16 липня під час розбору завалів зруйнованого армією РФ будинку у Мирнограді виявили тіла ще двох жертв.
14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.
Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.
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