Армія РФ вдарила по ринку в центрі Херсона — відео

Російські війська 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є серйозні пошкодження інфраструктури.

Армія РФ вдарила по ринку у Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У мережі з’явилося відео з місця подій. На них можна побачити весь масштаб руйнувань. Від деяких павільйонів практично нічого не лишилося.

Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

З-під завалів будинку у Мирнограді дістали тіла двох людей

16 липня під час розбору завалів зруйнованого армією РФ будинку у Мирнограді виявили тіла ще двох жертв.

14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.

Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.