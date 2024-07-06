Армія РФ обстріляла Донеччину — є жертви

Унаслідок обстрілу армії РФ на Донеччині загинула жінка

Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Приблизно о 10:50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє — поранені. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.

Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень! — наголошує очільник регіону. Поширити

Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загиблі

6 липня армія РФ з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Окупаційні війська поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки — йдеться у повідомленні. Поширити

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).