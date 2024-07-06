Армія РФ обстріляла Донеччину — є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донеччину — є жертви

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

6 липня окупаційна армія РФ обстріляла два населені пункти Донецької області.

Головні тези:

  • Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загибель жінки та поранення людей на Донеччині в результаті обстрілу армії РФ.
  • Вадим Філашкін зазначив, що ворожі обстріли призвели до знищення житлових будівель та пошкоджень адмінбудівель у містах.
  • Російські війська продовжують здійснювати обстріли, порушуючи міжнародне та внутрішнє законодавство.

Унаслідок обстрілу армії РФ на Донеччині загинула жінка

Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Приблизно о 10:50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє — поранені.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.

Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень! — наголошує очільник регіону.

Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загиблі

6 липня армія РФ з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Окупаційні війська поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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