Армія РФ обстріляла Донеччину — є жертви

6 липня окупаційна армія РФ обстріляла два населені пункти Донецької області.
Головні тези:
- Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загибель жінки та поранення людей на Донеччині в результаті обстрілу армії РФ.
- Вадим Філашкін зазначив, що ворожі обстріли призвели до знищення житлових будівель та пошкоджень адмінбудівель у містах.
- Російські війська продовжують здійснювати обстріли, порушуючи міжнародне та внутрішнє законодавство.
Унаслідок обстрілу армії РФ на Донеччині загинула жінка
Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.
Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.
Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загиблі
6 липня армія РФ з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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