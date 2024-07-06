Армия РФ обстреляла Донбасс — есть жертвы

6 июля оккупационная армия РФ обстреляла два населенных пункта Донецкой области.
Главные тезисы
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о гибели женщины и ранениях людей в Донецкой области в результате обстрела армии РФ.
- Вадим Филашкин отметил, что вражеские обстрелы привели к уничтожению жилых зданий и повреждениям админзданий в городах.
- Российские войска продолжают производить обстрелы, нарушая международное и внутреннее законодательство.
В результате обстрела армии РФ в Донецкой области погибла женщина
В результате обстрела российской армией города Украинка на Донетчине погиб человек. Еще двое получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В результате обстрела повреждены четыре двухэтажных жилых дома.
Еще 1 человек, по предварительной информации, ранен в Покровске. В городе повреждено админздание.
Армия РФ обстреляла Херсонщину - есть погибшие
6 июля армия РФ по артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-