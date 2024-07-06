Армия РФ обстреляла Донбасс — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Донбасс — есть жертвы

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донбасс
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6 июля оккупационная армия РФ обстреляла два населенных пункта Донецкой области.

Главные тезисы

  • Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о гибели женщины и ранениях людей в Донецкой области в результате обстрела армии РФ.
  • Вадим Филашкин отметил, что вражеские обстрелы привели к уничтожению жилых зданий и повреждениям админзданий в городах.
  • Российские войска продолжают производить обстрелы, нарушая международное и внутреннее законодательство.

В результате обстрела армии РФ в Донецкой области погибла женщина

В результате обстрела российской армией города Украинка на Донетчине погиб человек. Еще двое получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Приблизительно в 10:50 российские войска обстреляли г. Украинский из РСЗО «Смерч» с кассетной боевой частью. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, двое — ранены.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

В результате обстрела повреждены четыре двухэтажных жилых дома.

Еще 1 человек, по предварительной информации, ранен в Покровске. В городе повреждено админздание.

Россияне каждый день бьют по мирным жителям Донбасса. Не превращайте себя в мишень! — подчеркивает глава региона.

Армия РФ обстреляла Херсонщину - есть погибшие

6 июля армия РФ по артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Оккупационные войска попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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