Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона
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Российские войска 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего возникли серьезные повреждения инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт обстрела Россией рынка в центре города.
  • В результате обстрела повреждены бизнес-центр и торговые помещения, среди населения пострадавших нет.
  • После разбора завалов разрушенного дома в Мирнограде обнаружены тела двух жертв атаки войск РФ.

Армия РФ ударила по рынку в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В сети появилось видео с места происшествия. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.

Очередной день, который начался для Херсона по канонаде российских обстрелов. С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Из-под завалов дома в Мирнограде извлекли тела двух человек

16 июля при разборе завалов разрушенного армией РФ здания в Мирнограде обнаружили тела еще двух жертв.

14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.

Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.

В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены, - рассказал Юрий Третяк.

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