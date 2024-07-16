Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона

Российские войска 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего возникли серьезные повреждения инфраструктуры.

Армия РФ ударила по рынку в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В сети появилось видео с места происшествия. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.

Очередной день, который начался для Херсона по канонаде российских обстрелов. С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Из-под завалов дома в Мирнограде извлекли тела двух человек

16 июля при разборе завалов разрушенного армией РФ здания в Мирнограде обнаружили тела еще двух жертв.

14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.

Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.