Армия РФ ударила по рынку в центре Херсона

Российские войска 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего возникли серьезные повреждения инфраструктуры.
Главные тезисы
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт обстрела Россией рынка в центре города.
- В результате обстрела повреждены бизнес-центр и торговые помещения, среди населения пострадавших нет.
- После разбора завалов разрушенного дома в Мирнограде обнаружены тела двух жертв атаки войск РФ.
Армия РФ ударила по рынку в Херсоне
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В сети появилось видео с места происшествия. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.
По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.
Из-под завалов дома в Мирнограде извлекли тела двух человек
16 июля при разборе завалов разрушенного армией РФ здания в Мирнограде обнаружили тела еще двух жертв.
14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.
Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-