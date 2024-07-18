Армия РФ дроном убила мужчину на Херсонщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ дроном убила мужчину на Херсонщине

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Армия РФ дроном убила мужчину на Херсонщине
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Российские войска 18 июля убили из беспилотника 74-летнего жителя села Александровка Херсонской области

Главные тезисы

  • Российская армия убила 74-летнего жителя на Херсонщине с помощью дрона, что привело к тяжелым травмам, несовместимым с жизнью.
  • Под обстрелами российских войск оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в том числе школы, больницы, административные здания и газопроводы.
  • Инфраструктура и жилые кварталы были повреждены, погибли 5 человек, еще 9 получили ранения, включая 1 ребенка, в результате агрессивных действий России.

Россияне продолжают убивать мирное население в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, россияне из беспилотника убили пожилого жителя Александровки. Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина.

Также Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.

В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 5 человек

13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мытяне , Благовещенское и Херсон.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

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