Армия РФ дроном убила мужчину на Херсонщине

Россияне продолжают убивать мирное население в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, россияне из беспилотника убили пожилого жителя Александровки. Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина.

Также Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.

В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 5 человек

13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мытяне , Благовещенское и Херсон.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.