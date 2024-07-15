Российские оккупанты с дронов атаковали гражданское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

Утром 15 июля в Херсонской области российские войска ударили с беспилотника по автомобилю и обстреляли жилой дом. Травмированы два человека.
Главные тезисы
- Российские войска атакуют Херсонскую область, нанося удары по автомобилям и жилым домам, что приводит к ранениям мирных жителей.
- Российские обстрелы повредили медицинские учреждения, учебные заведения и частные дома на территории Херсонщины.
- Международное сообщество выражает обеспокоенность ситуацией в Херсонской области и призывает Россию к прекращению насильственных действий против мирного населения.
Армия РФ обстреляла Херсонщину, есть раненые
Враг атаковал с дрона гражданский автомобиль в Кизомысе. Тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и ранение головы.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
В Херсонской области в течение 14 июля в результате российских обстрелов получили ранения восемь человек, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.
По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Приднепровское, Днепровское, Чернобаевка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Костыр , Михайловка и Херсон.
В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 5 человек
13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мыгинка , Благовещенское и Херсон.
Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.
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