Армия РФ атаковала Херсонщину — есть пострадавшие

13 июля русская армия ударила по селу гигантское Белозерское общество на Херсонщине.
Главные тезисы
- 13 июля армия РФ атаковала Херсонщину, пострадали две женщины.
- В результате агрессии армии РФ в Донецкой области погибли шесть гражданских граждан, и еще 22 получили ранения.
- Украина заявила о нарушении российской стороной международных норм и требует прекращения военной агрессии.
В результате удара армии РФ по Херсонщине пострадали две женщины
Из-за обстрела пострадали двое жительниц в поселке – это женщины 43 и 46 лет. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Кроме того, сегодня в больницу обратился житель села Веселое Каховского района, который два дня назад получил ранения в результате атаки российского беспилотника.
У 57-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, обломочное ранение ноги и контузию. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.
Шесть гражданских погибли на Донетчине в течение суток из-за обстрелов РФ
В течение суток 12 июля в результате ударов армии РФ по Донецкой области снова погибли и ранены мирные жители.
В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Общее число погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информографике ниже подано без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи
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