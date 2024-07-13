Армия РФ атаковала Херсонщину — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсонщину — есть пострадавшие

Херсонская ОВА
Херсонщина
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13 июля русская армия ударила по селу гигантское Белозерское общество на Херсонщине.

Главные тезисы

  • 13 июля армия РФ атаковала Херсонщину, пострадали две женщины.
  • В результате агрессии армии РФ в Донецкой области погибли шесть гражданских граждан, и еще 22 получили ранения.
  • Украина заявила о нарушении российской стороной международных норм и требует прекращения военной агрессии.

В результате удара армии РФ по Херсонщине пострадали две женщины

Из-за обстрела пострадали двое жительниц в поселке – это женщины 43 и 46 лет. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, обломочные ранения спины и ног. Врачи предоставили женщинам необходимую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в больницу обратился житель села Веселое Каховского района, который два дня назад получил ранения в результате атаки российского беспилотника.

У 57-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, обломочное ранение ноги и контузию. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Шесть гражданских погибли на Донетчине в течение суток из-за обстрелов РФ

В течение суток 12 июля в результате ударов армии РФ по Донецкой области снова погибли и ранены мирные жители.

В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донбасса: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Общее число погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информографике ниже подано без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи

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