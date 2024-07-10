Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие

10 июля ночью враг атаковал портовую инфраструктуру Одесского района ракетами, а также с помощью БПЛА ударил по энергообъекту в Ровенской области.
Главные тезисы
- Российские войска совершили атаки по портовой инфраструктуре Одесщины и энергетическому объекту в Ровенской области, приведя к гибели людей и серьезным повреждениям.
- В результате боевых действий сбито 14 боевых машин в разных областях Украины, в том числе из-за активного противодействия истребительной авиации и зенитных ракетных подразделений.
- Российские войска также атаковали Киев, что привело к разрушению трансформаторных подстанций и объектов инфраструктуры с многочисленными жертвами и пострадавшими.
- Украина восстанавливает поврежденную инфраструктуру и оказывает помощь пострадавшим от российской агрессии.
- Зафиксированная резкость конфликта и масштабы атак говорят о необходимости международной реакции на действия РФ и поддержки Украины в этой сложной ситуации.
РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. "К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли", — отметил он. По его словам, еще один мужчина, вахтенный матрос, получил ранения, он получает всю необходимую помощь в больнице.
Также "Укрэнерго" сообщило о том, что сегодня ночью враг совершил атаку БПЛА на энергообъект в Ровенской области. Отмечает, что в отдельных районах региона обесточены потребители.
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из района Приморско-Ахтарск — РФ и мыса Чауда — оккупированный Крым.
Также отмечается, что ракетами атакована портовая инфраструктура Одесщины.
Отмечает, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.
В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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