Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области
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10 июля ночью враг атаковал портовую инфраструктуру Одесского района ракетами, а также с помощью БПЛА ударил по энергообъекту в Ровенской области.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили атаки по портовой инфраструктуре Одесщины и энергетическому объекту в Ровенской области, приведя к гибели людей и серьезным повреждениям.
  • В результате боевых действий сбито 14 боевых машин в разных областях Украины, в том числе из-за активного противодействия истребительной авиации и зенитных ракетных подразделений.
  • Российские войска также атаковали Киев, что привело к разрушению трансформаторных подстанций и объектов инфраструктуры с многочисленными жертвами и пострадавшими.
  • Украина восстанавливает поврежденную инфраструктуру и оказывает помощь пострадавшим от российской агрессии.
  • Зафиксированная резкость конфликта и масштабы атак говорят о необходимости международной реакции на действия РФ и поддержки Украины в этой сложной ситуации.

РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесщины

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. "К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли", — отметил он. По его словам, еще один мужчина, вахтенный матрос, получил ранения, он получает всю необходимую помощь в больнице.

Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются, — сообщил Кипер.

Также "Укрэнерго" сообщило о том, что сегодня ночью враг совершил атаку БПЛА на энергообъект в Ровенской области. Отмечает, что в отдельных районах региона обесточены потребители.

Энергопитание всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, — сообщили в компании.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из района Приморско-Ахтарск — РФ и мыса Чауда — оккупированный Крым.

В результате боевой работы сбиты 14 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ракетами атакована портовая инфраструктура Одесщины.

В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей, — сообщил Олещук.

Отмечает, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.

В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

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