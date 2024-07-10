Війська РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі

10 липня вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одеського району ракетами, а також за допомогою БПЛА вдарив по енергооб’єкту на Рівненщині.
Головні тези:
- Російські війська здійснили атаки по портовій інфраструктурі Одещини та енергетичному об'єкту на Рівненщині, призвівши до загибелі людей та серйозних пошкоджень.
- У результаті бойових дій збито 14 бойових машин в різних областях України, в тому числі через активну протидію винищувальної авіації та зенітних ракетних підрозділів.
- Російські війська також атакували Київ, що призвело до зруйнування трансформаторних підстанцій і об'єктів інфраструктури, з численними жертвами та постраждалими.
- Україна відновлює пошкоджену інфраструктуру та надає допомогу постраждалим від російської агресії.
- Зафіксована різкість конфлікту та масштаби атак свідчать про необхідність міжнародної реакції на дії РФ та підтримки України в цій складній ситуації.
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. "На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули", — зазначив він. За його словами, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення, він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.
Також "Укренерго" повідомило про те, що сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. Зазначає, що в окремих районах регіону знеструмлювались споживачі.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із району Приморсько-Ахтарськ — РФ, та мису Чауда — окупований Крим.
Також зазначається, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини.
Зазначає, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Росія масовано атакувала Україну 8 липня
8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.
У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.
Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.
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