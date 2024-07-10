Війська РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі

10 липня вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одеського району ракетами, а також за допомогою БПЛА вдарив по енергооб’єкту на Рівненщині.

РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. "На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули", — зазначив він. За його словами, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення, він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються, — повідомив Кіпер. Поширити

Також "Укренерго" повідомило про те, що сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. Зазначає, що в окремих районах регіону знеструмлювались споживачі.

Енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — повідомили в компанії.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із району Приморсько-Ахтарськ — РФ, та мису Чауда — окупований Крим.

В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях, — сказано в повідомленні. Поширити

Також зазначається, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини.

Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей, — повідомив Олещук. Поширити

Зазначає, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.