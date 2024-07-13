Армія РФ атакувала Херсонщину — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Херсонщину — є постраждалі

Херсонська ОВА
Херсонщина

13 липня російська армія вдарила по селу Велетенське Білозерської громади на Херсонщині.

Головні тези:

  • 13 липня армія РФ атакувала Херсонщину, постраждали дві жінки.
  • Унаслідок агресії армії РФ на Донеччині загинуло шестеро цивільних громадян, і ще 22 отримали поранення.
  • Україна заявила про порушення російською стороною міжнародних норм та вимагає припинення військової агресії.

У результаті удару армії РФ по Херсонщині постраждали дві жінки

Через обстріл постраждали двоє жительок у селища – це жінки 43 та 46 років. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали жінкам необхідну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно — йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні до лікарні звернувся житель села Веселе Каховського району, який два дні тому дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника.

У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надається необхідна меддопомога.

Шестеро цивільних загинули на Донеччині протягом доби через обстріли РФ

Протягом доби 12 липня внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області знову є загиблі й поранені мирні жителі.

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією

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