Армия РФ атаковала Херсонщину — есть погибшие и раненые

13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.
Главные тезисы
- Армия Российской Федерации совершила атаку на Херсонщину, что привело к гибели женщины и ранению трех человек.
- В результате обстрелов Херсонщины двое гражданских лиц получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь.
- Ситуация в Херсонской области напряжена из-за активных военных действий РФ, которые приводят к человеческим жертвам и ранениям.
В результате атаки РФ в Херсонской области погибла женщина
Во время атаки один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.
Также сегодня оккупационные войска по артиллерии обстреляли населенный пункт в Дарьевской общине.
В результате обстрела в больницу госпитализировали 63-летнего жителя села Токаровка — у мужчины диагностировали взрывную травму и обломочное ранение плеча и предплечья. В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую помощь.
Российская армия ударила по Белозерской общине Херсонщины
Из-за обстрела пострадали двое жительниц в поселке - это женщины 43 и 46 лет. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Кроме того, сегодня в больницу обратился житель села Веселое Каховского района, который два дня назад получил ранения в результате атаки российского беспилотника.
У 57-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, обломочное ранение ноги и контузию. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.
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