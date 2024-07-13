Армия РФ атаковала Херсонщину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсонщину — есть погибшие и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.

Главные тезисы

  • Армия Российской Федерации совершила атаку на Херсонщину, что привело к гибели женщины и ранению трех человек.
  • В результате обстрелов Херсонщины двое гражданских лиц получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь.
  • Ситуация в Херсонской области напряжена из-за активных военных действий РФ, которые приводят к человеческим жертвам и ранениям.

В результате атаки РФ в Херсонской области погибла женщина

Во время атаки один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.

Кроме того, из-за обстрела еще два человека пострадали. У 41-летнего мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила обломочное ранение плеча, грудной клетки и живота. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении Александра Прокудина.

Также сегодня оккупационные войска по артиллерии обстреляли населенный пункт в Дарьевской общине.

В результате обстрела в больницу госпитализировали 63-летнего жителя села Токаровка — у мужчины диагностировали взрывную травму и обломочное ранение плеча и предплечья. В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую помощь.

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Из-за обстрела пострадали двое жительниц в поселке - это женщины 43 и 46 лет. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, обломочные ранения спины и ног. Врачи предоставили женщинам необходимую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в больницу обратился житель села Веселое Каховского района, который два дня назад получил ранения в результате атаки российского беспилотника.

У 57-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, обломочное ранение ноги и контузию. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

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