Армія РФ атакувала Херсонщину — є загибла та поранені

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загибла та поранені.
Головні тези:
- Армія Російської Федерації здійснила атаку на Херсонщину, що призвело до загибелі жінки та поранення трьох осіб.
- У результаті обстрілів Херсонщини двоє цивільних осіб отримали серйозні травми, їм надається медична допомога.
- Ситуація на Херсонщині наразі напружена через активні військові дії РФ, які призводять до людських жертв та поранень.
Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинула жінка
Під час атаки один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.
Також сьогодні окупаційні війська з артилерії обстріляли населений пункт у Дар’ївській громаді.
Унаслідок обстрілу до лікарні шпиталізували 63-річного жителя села Токарівка — у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча й передпліччя. Нині потерпілому надають необхідну допомогу.
Російська армія вдарила по Білозерській громаді Херсонщини
Через обстріл постраждали двоє жительок у селища — це жінки 43 та 46 років. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.
Крім того, сьогодні до лікарні звернувся житель села Веселе Каховського району, який два дні тому дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника.
У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надається необхідна меддопомога.
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