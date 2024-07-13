Армія РФ атакувала Херсонщину — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Херсонщину — є загибла та поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загибла та поранені.

Головні тези:

  • Армія Російської Федерації здійснила атаку на Херсонщину, що призвело до загибелі жінки та поранення трьох осіб.
  • У результаті обстрілів Херсонщини двоє цивільних осіб отримали серйозні травми, їм надається медична допомога.
  • Ситуація на Херсонщині наразі напружена через активні військові дії РФ, які призводять до людських жертв та поранень.

Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинула жінка

Під час атаки один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна.

Також сьогодні окупаційні війська з артилерії обстріляли населений пункт у Дар’ївській громаді.

Унаслідок обстрілу до лікарні шпиталізували 63-річного жителя села Токарівка — у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча й передпліччя. Нині потерпілому надають необхідну допомогу.

Російська армія вдарила по Білозерській громаді Херсонщини

Через обстріл постраждали двоє жительок у селища — це жінки 43 та 46 років. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали жінкам необхідну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно — йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні до лікарні звернувся житель села Веселе Каховського району, який два дні тому дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника.

У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надається необхідна меддопомога.

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