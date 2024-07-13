Армія РФ атакувала Херсонщину — є загибла та поранені

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загибла та поранені.

Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинула жінка

Під час атаки один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна. Поширити

Також сьогодні окупаційні війська з артилерії обстріляли населений пункт у Дар’ївській громаді.

Унаслідок обстрілу до лікарні шпиталізували 63-річного жителя села Токарівка — у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча й передпліччя. Нині потерпілому надають необхідну допомогу.

Російська армія вдарила по Білозерській громаді Херсонщини

Через обстріл постраждали двоє жительок у селища — це жінки 43 та 46 років. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали жінкам необхідну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, сьогодні до лікарні звернувся житель села Веселе Каховського району, який два дні тому дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника.

У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надається необхідна меддопомога.