Російські окупанти з дронів атакували цивільне авто на Херсонщині — є постраждалі

Зранку 15 липня у Херсонській області російські війська вдарили з безпілотника по автомобілю та обстріляли житловий будинок. Травмовані двоє людей.

Армія РФ обстріляла Херсонщину, є поранені

Ворог атакував з дрона цивільну автівку у Кізомисі. Тяжкі травми отримав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму і поранення голови.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У селі Садове росіяни атакували житловий будинок, 70-річна жінка дістала вибухову травму і поранення ноги. Поширити

У Херсонській області протягом 14 липня внаслідок російських обстрілів зазнали поранень восьмеро людей, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Придніпровське, Дніпровське, Чорнобаївка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Львове, Михайлівка і Херсон.

Російські військові поцілили у медичний заклад, адміністративну будівлю, сільськогосподарське підприємство, багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Пошкоджені газопровід, господарча споруда і приватні автомобілі. Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

У результаті обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 5 осіб

13 липня під обстрілами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.