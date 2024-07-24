РФ обстреляла дронами Измаил. Поврежденный порт и многоэтажка

Российские войска 24 июля дронами атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом ранены.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли Измаил дронами-камикадзе, повредив порт и жилой дом.
- Результатом ночной атаки стало несколько пострадавших, госпитализированы три человека.
- Последствия обстрела включают разрушение зданий припортовой инфраструктуры и пожар, ликвидированный спасателями.
- В Украине также были атаки дронами-камикадзе в других областях, включая Харьков, где погиб один человек.
Что известно об обстреле Россией Измаила
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле.
Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля.
Что известно об обстреле РФ Украины 24 июля
Около 00:00 в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атак дронами-камикадзе. В частности, в Киевской области работала ПВО.
Также взрывы прогремели в Харькове, оккупанты обстреляли город. Уже утром, 24 июля, стало известно, что в Харькове погиб человек из-за обстрела.
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