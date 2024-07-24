РФ обстреляла дронами Измаил. Поврежденный порт и многоэтажка

Что известно об обстреле Россией Измаила

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле.

В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил. Погибших нет, к сожалению, есть пострадавшие — госпитализированы три человека, — говорится в сообщении РГА. Поделиться

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля.

На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС, — добавил Кипер. Поделиться

Что известно об обстреле РФ Украины 24 июля

Около 00:00 в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атак дронами-камикадзе. В частности, в Киевской области работала ПВО.