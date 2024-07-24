РФ обстреляла дронами Измаил. Поврежденный порт и многоэтажка
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла дронами Измаил. Поврежденный порт и многоэтажка

Олег Кипер / Одесская ОВА
РФ обстреляла дронами Измаил. Поврежденный порт и многоэтажка
Читати українською

Российские войска 24 июля дронами атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом ранены.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли Измаил дронами-камикадзе, повредив порт и жилой дом.
  • Результатом ночной атаки стало несколько пострадавших, госпитализированы три человека.
  • Последствия обстрела включают разрушение зданий припортовой инфраструктуры и пожар, ликвидированный спасателями.
  • В Украине также были атаки дронами-камикадзе в других областях, включая Харьков, где погиб один человек.

Что известно об обстреле Россией Измаила

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты устроили массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура, расположенная в Измаиле.

В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в г. Измаил. Погибших нет, к сожалению, есть пострадавшие — госпитализированы три человека, — говорится в сообщении РГА.

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля.

На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС, — добавил Кипер.

Что известно об обстреле РФ Украины 24 июля

Около 00:00 в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атак дронами-камикадзе. В частности, в Киевской области работала ПВО.

Также взрывы прогремели в Харькове, оккупанты обстреляли город. Уже утром, 24 июля, стало известно, что в Харькове погиб человек из-за обстрела.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Одесской области неизвестные хотели взорвать машину мера Измаила
В Одесской области неизвестные хотели взорвать машину мера Измаила
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Атака армии РФ по порту в Измаиле спровоцировала скачок мировых цен на продовольствие — Reuters
Атака армии РФ по порту в Измаиле спровоцировала скачок мировых цен на продовольствие — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетами Харьков и область. Погиб человек
Игорь Терехов
Армия РФ атаковала ракетами Харьков и область. Погиб человек

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?