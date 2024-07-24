РФ обстріляла дронами Ізмаїл. Пошкоджений порт та багатоповерхівка
Категорія
Україна
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РФ обстріляла дронами Ізмаїл. Пошкоджений порт та багатоповерхівка

Олег Кіпер / Одеська ОВА
РФ обстріляла дронами Ізмаїл. Пошкоджений порт та багатоповерхівка

Російські війська 24 липня дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через попадання у будинок є поранені.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Ізмаїл дронами, що призвело до пошкодження порту та будівлі.
  • Три людини було госпіталізовано через обстріл, двоє із них у середньо-важкому стані.
  • Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, що спалахнула в Ізмаїлі в результаті обстрілу.

Що відомо про обстріл Росією Ізмаїла

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти влаштували масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе "шахед", в результаті чого постраждала портова інфраструктура, розташована в Ізмаїлі.

В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл. Загиблих немає, на жаль є постраждалі — госпіталізовано троє людей, — йдеться у повідомленні РДА.

Як розповів голова ОВА Олег Кіпер, двоє з трьох постраждалих шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі.

На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС, — додав Кіпер.

Що відомо про обстріл РФ України 24 липня

Близько 00:00 в Україні в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу атак дронами-камікадзе. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

Також вибухи пролунали у Харкові, окупанти обстріляли місто. Вже вранці, 24 липня, стало відомо, що у Харкові загинула людина через обстріл.

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