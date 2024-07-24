Армія РФ атакувала ракетами Харків та область. Загинула людина

24 липня російські війська обстріляли ракетами Харків та область. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Що відомо про обстріл Росією Харкова

Як повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов, у Харкові пролунало два вибухи.

О 05:15 росіяни вдарили по промисловій зоні Немишлянського району, там пошкоджені нежитлова будівля та щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

О 05:25 сталось влучання у приватний житловий будинок, виникла пожежа. Попередньо, РФ атакувала ракетами С-300.

Близько 05:00 по Малоданилівській громаді Харківщині росіяни вдарили дроном Shahed. Поліція уточнила, що під ударом було село Лісне. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Поліція розслідує провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

У МВС додали, що у Харкові було руйнування промислової будівлі, пошкоджені авто.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухонебезпечного управління, рятувальники та медики.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область — не виняток.

Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.