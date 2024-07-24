Армія РФ атакувала ракетами Харків та область. Загинула людина

24 липня російські війська обстріляли ракетами Харків та область. Відомо про щонайменше одного загиблого.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Харків ракетами, що призвело до загибелі людини та матеріальних збитків.
- Російські війська систематично атакують цивільні об'єкти в Харкові та області за допомогою дронів.
- Поліція розслідує провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Що відомо про обстріл Росією Харкова
Як повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов, у Харкові пролунало два вибухи.
О 05:15 росіяни вдарили по промисловій зоні Немишлянського району, там пошкоджені нежитлова будівля та щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.
О 05:25 сталось влучання у приватний житловий будинок, виникла пожежа. Попередньо, РФ атакувала ракетами С-300.
Близько 05:00 по Малоданилівській громаді Харківщині росіяни вдарили дроном Shahed. Поліція уточнила, що під ударом було село Лісне. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.
Поліція розслідує провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
У МВС додали, що у Харкові було руйнування промислової будівлі, пошкоджені авто.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухонебезпечного управління, рятувальники та медики.
Обстріли Харківської області
Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область — не виняток.
Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.
Водночас дрони допомагають і Силам оборони України точково вражати об'єкти РФ на лінії фронту в Харківській області. Наприклад, у листопаді 2023 року прикордонники з дрону зруйнували російський блокпост у Харківській області, який був облаштований на одній із доріг.
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