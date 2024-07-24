Армия РФ атаковала ракетами Харьков и область. Погиб человек

24 июля русские войска обстреляли ракетами Харьков и область. Известно о по меньшей мере одного погибшего.

Что известно об обстреле Россией Харькова

Как сообщают мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове произошли два взрыва.

В 05:15 россияне ударили по промышленной зоне Немышлянского района, там повреждены нежилое здание и не менее 5 автомобилей. Без пострадавших.

В 05:25 произошло попадание в частный жилой дом, возник пожар. Предварительно РФ атаковала ракетами С-300.

Около 05:00 по Малоданиловской общине Харьковщине россияне ударили дроном Shahed. Полиция уточнила, что под ударом было село Лесное. Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Полиция расследует производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В МВД добавили, что в Харькове было разрушение промышленного здания, повреждены автомобили.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывоопасного управления, спасатели и медики.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область — не исключение.

К примеру, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.