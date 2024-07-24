Армия РФ атаковала ракетами Харьков и область. Погиб человек

24 июля русские войска обстреляли ракетами Харьков и область. Известно о по меньшей мере одного погибшего.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Харьков и область ракетами, что привело к одному погибшему и разрушениям жилых и промышленных зданий.
- Местные власти сообщили о двух взрывах в Харькове, поражениях промышленной зоны и жилого дома, возникших пожарах и пострадавших гражданах.
- Полиция начала расследование по фактам нарушения законов войны, а оперативные группы и медики работают на местах происшествий.
Что известно об обстреле Россией Харькова
Как сообщают мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, в Харькове произошли два взрыва.
В 05:15 россияне ударили по промышленной зоне Немышлянского района, там повреждены нежилое здание и не менее 5 автомобилей. Без пострадавших.
В 05:25 произошло попадание в частный жилой дом, возник пожар. Предварительно РФ атаковала ракетами С-300.
Около 05:00 по Малоданиловской общине Харьковщине россияне ударили дроном Shahed. Полиция уточнила, что под ударом было село Лесное. Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.
Полиция расследует производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В МВД добавили, что в Харькове было разрушение промышленного здания, повреждены автомобили.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывоопасного управления, спасатели и медики.
Обстрелы Харьковской области
Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область — не исключение.
К примеру, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.
В то же время, дроны помогают и Силам обороны Украины точечно поражать объекты РФ на линии фронта в Харьковской области. Например, в ноябре 2023 пограничники из дрона разрушили российский блокпост в Харьковской области, который был обустроен на одной из дорог.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-