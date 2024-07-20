Армия РФ нанесла удар по Харьковщине — есть погибшие

20 июля армия РФ обстреляла село Барвенково в Харьковской области. В результате атаки повреждения инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.

В результате атаки РФ на Харьковщине погибли двое гражданских

Об атаке оккупационной армии сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

20 июля 03:15 Изюмский р-н, Барвенковская ТГ, с. Барвенково В результате обстрела «Искандер» по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

По информации Олега Синегубова, в результате атаки погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.

Информацию подтвердил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

На протяжении суток военные России били по разным видам вооружения по населенным пунктам Дергачевского, Купянского, Изюмского, Чугуевского районов Харьковщины. В результате российских обстрелов погибли и ранены гражданские жители. Значительно повреждены жилые дома и административные здания, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Поделиться

Также Владимир Тимошко уточнил, что военные РФ нанесли три ракетных удара по городу.

Российская армия обстреляла приграничье Сумщины

Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревское общество Ахтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний мужчина получил ранения.

По данным следствия, враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) — говорится в сообщении прокуратуры. Поделиться

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.