Армия РФ нанесла удар по Харьковщине — есть погибшие

20 июля армия РФ обстреляла село Барвенково в Харьковской области. В результате атаки повреждения инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Барвенково погибли 2 человека, еще 3 человека были ранены, более 50 домов и инфраструктурные объекты повреждены.
- Военные РФ били по населенным пунктам Дергачевского, Купянского, Изюмского, Чугуевского районов Харьковщины.
- Помимо Харьковской области, российская армия также обстреляла приграничье Сумщины, что привело к гибели одной женщины и ранению мужчины.
В результате атаки РФ на Харьковщине погибли двое гражданских
Об атаке оккупационной армии сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По информации Олега Синегубова, в результате атаки погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.
Информацию подтвердил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также Владимир Тимошко уточнил, что военные РФ нанесли три ракетных удара по городу.
Российская армия обстреляла приграничье Сумщины
Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревское общество Ахтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний мужчина получил ранения.
По данным следствия, враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.
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