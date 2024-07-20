Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина
Read in English

20 липня армія РФ обстріляла село Барвінкове на Харківщині. У результаті атаки є пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ на Барвінкове загинуло 2 особи, ще 3 людини були поранені, понад 50 будинків та інфраструктурні об'єкти пошкоджені.
  • Військові РФ гатили по населених пунктах Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини.
  • Крім Харківської області, російська армія також обстріляла прикордоння Сумщини, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення чоловіка.

У результаті атаки РФ на Харківщині загинуло двоє цивільних

Про атаку окупаційної армії повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Керівник Харківської ОВА

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

Інформацію підтвердив керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Упродовж доби військові рф гатили з різних видів озброєння по населених пунктах Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок російських обстрілів є загиблі й поранені цивільні мешканці. Значно пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі, зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту. 

Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини

Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.

За даними слідства, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) — йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Мирноград. Є загибла та поранені
Офіс Генерального прокурора
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ двічі обстріляла житлову забудову в Чугуєві — є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Чугуїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині — є загиблі
Херсонська ОВА
Херсонщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?