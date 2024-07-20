Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі

20 липня армія РФ обстріляла село Барвінкове на Харківщині. У результаті атаки є пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Барвінкове загинуло 2 особи, ще 3 людини були поранені, понад 50 будинків та інфраструктурні об'єкти пошкоджені.
- Військові РФ гатили по населених пунктах Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини.
- Крім Харківської області, російська армія також обстріляла прикордоння Сумщини, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення чоловіка.
У результаті атаки РФ на Харківщині загинуло двоє цивільних
Про атаку окупаційної армії повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.
Інформацію підтвердив керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту.
Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини
Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.
За даними слідства, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
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