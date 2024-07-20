Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі

20 липня армія РФ обстріляла село Барвінкове на Харківщині. У результаті атаки є пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

У результаті атаки РФ на Харківщині загинуло двоє цивільних

Про атаку окупаційної армії повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

Інформацію підтвердив керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Упродовж доби військові рф гатили з різних видів озброєння по населених пунктах Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок російських обстрілів є загиблі й поранені цивільні мешканці. Значно пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі, зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Поширити

Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту.

Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини

Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.

За даними слідства, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) — йдеться у повідомленні прокуратури. Поширити

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.