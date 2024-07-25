Армия РФ атаковала Херсонщину — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсонщину — погиб мужчина

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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25 июля армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на находившегося на улице 51-летнего мужчину.

Главные тезисы

  • Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на мужчину на Херсонщине, что привело к его гибели.
  • В Херсонской области также пострадал 72-летний мужчина в результате атаки с использованием дрона.
  • Обстрелы армии РФ по Харьковской области привели к гибели 48-летнего мужчины и разрушению гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области в результате атаки РФ погиб мужчина

Оккупанты применили дрон против гражданского в поселке Киндейка на Херсонщине, сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Утром оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на находившегося на улице 51-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Также, по информации Херсонской ОВА, в селе Садовое из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 72-летний мужчина.

Он получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение предплечья. В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему оказывают необходимую медпомощь.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Армия РФ атаковала Харьковщину - есть жертвы

25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное.

Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

В результате обстрелов РФ повреждена исключительно гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто, — добавили в прокуратуре.

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