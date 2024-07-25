Армия РФ атаковала Херсонщину — погиб мужчина

25 июля армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на находившегося на улице 51-летнего мужчину.
Главные тезисы
- Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на мужчину на Херсонщине, что привело к его гибели.
- В Херсонской области также пострадал 72-летний мужчина в результате атаки с использованием дрона.
- Обстрелы армии РФ по Харьковской области привели к гибели 48-летнего мужчины и разрушению гражданской инфраструктуры.
В Херсонской области в результате атаки РФ погиб мужчина
Оккупанты применили дрон против гражданского в поселке Киндейка на Херсонщине, сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Также, по информации Херсонской ОВА, в селе Садовое из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 72-летний мужчина.
Он получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение предплечья. В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему оказывают необходимую медпомощь.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.
Армия РФ атаковала Харьковщину - есть жертвы
25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное.
Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
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