Армия РФ атаковала Херсонщину — погиб мужчина

25 июля армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на находившегося на улице 51-летнего мужчину.

В Херсонской области в результате атаки РФ погиб мужчина

Оккупанты применили дрон против гражданского в поселке Киндейка на Херсонщине, сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Утром оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на находившегося на улице 51-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Также, по информации Херсонской ОВА, в селе Садовое из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 72-летний мужчина.

Он получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение предплечья. В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему оказывают необходимую медпомощь.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Армия РФ атаковала Харьковщину - есть жертвы

25 июля около 5:15 армия РФ по артиллерии обстреляла с. Подолы Купянского района. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Также в прокуратуре сообщили подробности утренних обстрелов Купянска-Узлового и поселка Приколотное.

Отмечается, что по Купянско-Узловому враг нанес удар ФАБ-1500 с УМПК. По Приколотному враг использовал УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).