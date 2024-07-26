Российские военные атаковали с дрона очередь у магазина в Херсоне — есть раненые

Днем 26 июля пять человек пострадали от российских обстрелов в Херсоне. Оккупанты атаковали с дрона херсонцев, когда они находились возле магазина.

В Херсоне ранены 5 горожан в результате атаки российского дрона

В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В ОВА рассказали, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на находившихся возле магазина херсонцев.

Взрывные травмы и ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина. Все пострадавшие бригады "экстренки" были доставлены в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медпомощь. Поделиться

Обстрелы Херсона армией РФ: что известно

Российские войска постоянно обстреливают Херсон из дронов. Под удар попадают как гражданские, так и бригады медиков, спасатели, полицейские.

Также враги наносят удары по другим видам вооружения. Например, в ночь на 24 июля россияне обстреляли один из районов Херсона, погибла пожилая женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его данным, ночью армия РФ обстреляла Днепровский район города. В результате атаки погибла женщина 1947 года рождения. Спасатели деблокировали тело из-под завалов.

Кроме того, 2 июля оккупанты атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.