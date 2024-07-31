РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

31 июля войска РФ совершили одну из самых массированных атак Украины дронами за все время войны. Главной целью неприятеля стал Киев.

Что известно о массированной атаке дронами РФ на Киев

Как отмечается, РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.

По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БПЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.

По данным оперативного сведения, по состоянию на 06:18 в Киеве без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов, а именно 7 и 14 минут. Отметим, что самая длинная тревога за весь период войны была зафиксирована 27 мая 2022 года. Тогда она длилась 7 часов 55 минут, отмечает КМВА. Поделиться

Россия пыталась атаковать Киев и область около 40 дронов

Как впоследствии сообщили в КМВА, во время утренней, второй волны воздушного удара дронами вражеские дроны продолжили атаковать Киев волнами по определенным направлениям. Но ни один беспилотник своей цели не достиг.

Силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов. В общей сложности, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника. Точные цифры предоставят Воздушные Сил, говорится в сообщении. Поделиться

В городе на данный момент без жертв и разрушений.