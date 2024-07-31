РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

31 июля войска РФ совершили одну из самых массированных атак Украины дронами за все время войны. Главной целью неприятеля стал Киев.
Главные тезисы
- Российская армия провела одну из самых массированных атак дронами на Киев за все время войны.
- Около 40 дронов направлены были в столицу, но средствами ПВО удалось уничтожить более трех десятков вражеских беспилотников.
- Воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов, при этом не было пострадавших и разрушений в Киеве.
- После утренней волны атак дронами вражеские беспилотники продолжили атаку, но не достигли своих целей.
Что известно о массированной атаке дронами РФ на Киев
Как отмечается, РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.
По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.
Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БПЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.
По данным оперативного сведения, по состоянию на 06:18 в Киеве без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется.
Россия пыталась атаковать Киев и область около 40 дронов
Как впоследствии сообщили в КМВА, во время утренней, второй волны воздушного удара дронами вражеские дроны продолжили атаковать Киев волнами по определенным направлениям. Но ни один беспилотник своей цели не достиг.
В городе на данный момент без жертв и разрушений.
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