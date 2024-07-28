Почему армия РФ перестала атаковать Украину ракетами "Калибр" — ответ спикера ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Почему армия РФ перестала атаковать Украину ракетами "Калибр" — ответ спикера ВМС ВСУ

Пуск ракеты Калибр
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования "Калибр" во время атак по Украине значительно снизилась.

Главные тезисы

  • Эффективность использования ракет “Калибр” РФ для атак на Украину значительно снизилась из-за противодействия украинских военных.
  • Украина успешно защищается от атак ракетами “Калибр”, демонстрируя высокий показатель уничтожения этих ракет.
  • Геополитические факторы играют важную роль в принятии решений относительно возможных ракетных атак со стороны РФ и реакций со стороны НАТО.
  • Потенциальные ракетные удары РФ с использованием “Калибров” требуют постоянного контроля и готовности Украины к противодействию.
  • Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается напряженной, при этом представитель ВМС ВСУ подчеркивает необходимость учета геополитических факторов и готовности к возможным атакам.

Почему оккупанты стали реже наносить удары по Украине ракетами "Калибр"

Плетенчук подчеркнул, что ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается неизменной уже долгое время.

В частности, преступная армия РФ забрала корабли Черноморского флота из Азовского моря.

В Черном море российские оккупанты держат подлодку.

Сейчас в Черном море находится подлодка – носитель крылатых ракет. Считаем его снаряженным – он может иметь до четырех ракет "Калибр" на борту. Поэтому рекомендуем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но применение этих ракет обычно происходит комплексно, – предупредил Плетенчук.

По его словам, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования, в частности, "Калибров", вызывает определенные вопросы.

Украина эффективно противодействует атакам РФ ракетами "Калибр"
Атака преступной армии РФ "Калибрамы" по Украине

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что украинские военные уже в значительной степени изучили вражеские ракеты "Калибр" и имеют соответствующие способы противодействия.

В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбивания этих ракет иногда достигает 100%.

Враг их применяет обычно в комбинированных атаках для того, чтобы погрузить ПВО ВСУ. Эта ракета опасна – там боевая часть 450 кг, – объясняет Плетенчук.

Могут ли корабли РФ наносить ракетные удары по Украине из Средиземного моря.

Он подчеркнул, что Украина технически также находится в зоне поражения ракетных кораблей преступной армии РФ, базирующихся в акватории Средиземного моря.

Представитель ВМС ВСУ выразил сомнения, что вражеские корабли оттуда будут наносить ракетные удары по Украине, поскольку тогда ракетам необходимо будет нарушать воздушное пространство стран НАТО.

В таком случае, по мнению Плетенчука, могут иметь место соответствующие выводы и реакции со стороны представителей Альянса.

Однако, как отметил представитель, учитывать этот фактор следует, кроме прочего, это важный геополитический фактор, который влияет на принятие соответствующих решений, в том числе партнеров Украины.

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