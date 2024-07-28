По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования "Калибр" во время атак по Украине значительно снизилась.

Почему оккупанты стали реже наносить удары по Украине ракетами "Калибр"

Плетенчук подчеркнул, что ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается неизменной уже долгое время.

В частности, преступная армия РФ забрала корабли Черноморского флота из Азовского моря.

В Черном море российские оккупанты держат подлодку.

Сейчас в Черном море находится подлодка – носитель крылатых ракет. Считаем его снаряженным – он может иметь до четырех ракет "Калибр" на борту. Поэтому рекомендуем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Но применение этих ракет обычно происходит комплексно, – предупредил Плетенчук. Поделиться

По его словам, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования, в частности, "Калибров", вызывает определенные вопросы.

Атака преступной армии РФ "Калибрамы" по Украине

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что украинские военные уже в значительной степени изучили вражеские ракеты "Калибр" и имеют соответствующие способы противодействия.

В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбивания этих ракет иногда достигает 100%.

Враг их применяет обычно в комбинированных атаках для того, чтобы погрузить ПВО ВСУ. Эта ракета опасна – там боевая часть 450 кг, – объясняет Плетенчук. Поделиться

Могут ли корабли РФ наносить ракетные удары по Украине из Средиземного моря.

Он подчеркнул, что Украина технически также находится в зоне поражения ракетных кораблей преступной армии РФ, базирующихся в акватории Средиземного моря.

Представитель ВМС ВСУ выразил сомнения, что вражеские корабли оттуда будут наносить ракетные удары по Украине, поскольку тогда ракетам необходимо будет нарушать воздушное пространство стран НАТО.

В таком случае, по мнению Плетенчука, могут иметь место соответствующие выводы и реакции со стороны представителей Альянса.

Однако, как отметил представитель, учитывать этот фактор следует, кроме прочего, это важный геополитический фактор, который влияет на принятие соответствующих решений, в том числе партнеров Украины.