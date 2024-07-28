По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования "Калибр" во время атак по Украине значительно снизилась.
Главные тезисы
- Эффективность использования ракет “Калибр” РФ для атак на Украину значительно снизилась из-за противодействия украинских военных.
- Украина успешно защищается от атак ракетами “Калибр”, демонстрируя высокий показатель уничтожения этих ракет.
- Геополитические факторы играют важную роль в принятии решений относительно возможных ракетных атак со стороны РФ и реакций со стороны НАТО.
- Потенциальные ракетные удары РФ с использованием “Калибров” требуют постоянного контроля и готовности Украины к противодействию.
- Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается напряженной, при этом представитель ВМС ВСУ подчеркивает необходимость учета геополитических факторов и готовности к возможным атакам.
Почему оккупанты стали реже наносить удары по Украине ракетами "Калибр"
Плетенчук подчеркнул, что ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается неизменной уже долгое время.
В частности, преступная армия РФ забрала корабли Черноморского флота из Азовского моря.
В Черном море российские оккупанты держат подлодку.
По его словам, эффективность использования преступной армией РФ ракет морского базирования, в частности, "Калибров", вызывает определенные вопросы.
Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что украинские военные уже в значительной степени изучили вражеские ракеты "Калибр" и имеют соответствующие способы противодействия.
В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбивания этих ракет иногда достигает 100%.
Могут ли корабли РФ наносить ракетные удары по Украине из Средиземного моря.
Он подчеркнул, что Украина технически также находится в зоне поражения ракетных кораблей преступной армии РФ, базирующихся в акватории Средиземного моря.
Представитель ВМС ВСУ выразил сомнения, что вражеские корабли оттуда будут наносить ракетные удары по Украине, поскольку тогда ракетам необходимо будет нарушать воздушное пространство стран НАТО.
В таком случае, по мнению Плетенчука, могут иметь место соответствующие выводы и реакции со стороны представителей Альянса.
Однако, как отметил представитель, учитывать этот фактор следует, кроме прочего, это важный геополитический фактор, который влияет на принятие соответствующих решений, в том числе партнеров Украины.
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