Чому армія РФ перестала атакувати Україну ракетами "Калібр" — відповідь речника ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому армія РФ перестала атакувати Україну ракетами "Калібр" — відповідь речника ВМС ЗСУ

Пуск ракети "Калібр"
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ефективність використання злочинною армією РФ ракет морського базування “Калібр” під час атак по Україні значно знизилась. 

Головні тези:

  • Ефективність використання ракет “Калібр” армією РФ в атаках на Україну знизилась через протидію українських військових та вивчення цих ракет.
  • Україна успішно захищається від атак ракетами “Калібр”, показник збиття цих ракет іноді сягає 100%
  • РФ може завдасти ракетні удари з Середземного моря, але можливі наслідки цих дій можуть викликати реакцію з боку НАТО та її партнерів
  • Урахування геополітичних факторів є важливим при ухваленні рішень щодо можливих атак та реакцій на них
  • Потенційні ракетні удари РФ за допомогою 'Калібрів' вимагають постійного контролю та готовності України до протидії

Чому окупанти стали рідше завдавати ударів по Україні ракетами “Калібр”

Плетенчук підкреслив, що ситуація в акваторіях Чорного та Азовського морів залишається незмінною вже протягом тривалого часу.

Зокрема, злочинна армія РФ забрала кораблі Чорноморського флоту з Азовського моря.

У Чорному морі російські окупанти тримають підводний човен.

Наразі у Чорному морі перебуває підводний човен – носій крилатих ракет. Вважаємо його спорядженим – він може мати до чотирьох ракет "Калібр" на борту. Тому радимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Але застосування цих ракет зазвичай відбувається комплексно, - попередив Плетенчук.

За його словами ефективність використання злочинною армією РФ ракет морського базування, зокрема, “Калібрів”, викликає певні питання.

Україна ефективно протидіє атакам РФ ракетами “Калібр”
Атака злочинної армії РФ “Калібрами” по Україні

Речник ВМС ЗСУ підкреслив, що українські військові вже значною мірою вивчили ворожі ракети “Калібр” і мають відповідні способи протидії.

Зокрема, коли ворог застосовує "Калібри" як окремий вид озброєння, показник збиття цих ракет іноді сягає 100%.

Ворог їх застосовує зазвичай в комбінованих атаках для того, щоб навантажити ППО ЗСУ. Ця ракета небезпечна – там бойова частина 450 кг, - пояснює Плетенчук.

Чи можуть кораблі РФ завдавати ракетних ударів по Україні з Середземного моря

Він підкреслив, що Україна технічно також перебуває у зоні ураження ракетних кораблів злочинної армії РФ, які базуються в акваторії Середземного моря.

Речник ВМС ЗСУ висловив сумніви, що ворожі кораблі звідти завдаватимуть ракетних ударів по Україні, оскільки тоді ракетам необхідно буде порушувати повітряний простір країн НАТО.

У такому разі, на думку Плетенчука, можуть мати місце відповідні висновки та реакція з боку представників Альянсу.

Проте, як зазначив речник, враховувати цей фактор треба, окрім іншого, це важливий геополітичний фактор, який впливає на ухвалення відповідних рішень, в тому числі партнерів України.

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