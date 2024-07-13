У ВМС України розкрили хитрощі Росії щодо запусків "Калібрів" і "Оніксів"

Російські окупанти будують уніфіковані пускові установки для ракет Калібр та Онікс.
Головні тези:
- Росія будує уніфіковані пускові установки для ракет Калібр та Онікс, що є потенційною загрозою для безпеки регіону.
- Калібри та Онікси використовуються для перевантаження систем протиповітряної оборони під час комбінованих атак.
- Застосування ракет обмежене через запровадження санкцій, що ускладнює виробництво та постачання комплектуючих.
- Чорноморський флот України виконує завдання з охорони баз у зв'язку з відсутністю ворожих кораблів та масовими пусками ракет.
- Російська розвідка бере до уваги досвід використання ракет і побудовує уніфіковані шахти для пусків різних типів ракетного озброєння.
Росія будує уніфіковані пускові установки для Калібрів і Оніксів
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Калібри є небезпечною зброєю з бойовою частиною вагою 450 кг, хоча відсоток їхнього збиття залишається високим.
За його словами, Росія використовує Калібри для перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.
Плетенчук також зауважив, що вже кілька днів у Чорному та Азовському морях не спостерігається носіїв крилатих ракет. У Чорному морі відсутні ворожі кораблі, а в Азовському помічені лише три мінні тральники та один ракетний катер, який не становить загрози зі своєї позиції.
Чому окупанти майже не використовують "Калібри" під час масованих атак
Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.
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