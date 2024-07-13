У ВМС України розкрили хитрощі Росії щодо запусків "Калібрів" і "Оніксів"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС України розкрили хитрощі Росії щодо запусків "Калібрів" і "Оніксів"

калібр
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупанти будують уніфіковані пускові установки для ракет Калібр та Онікс. 

Головні тези:

  • Росія будує уніфіковані пускові установки для ракет Калібр та Онікс, що є потенційною загрозою для безпеки регіону.
  • Калібри та Онікси використовуються для перевантаження систем протиповітряної оборони під час комбінованих атак.
  • Застосування ракет обмежене через запровадження санкцій, що ускладнює виробництво та постачання комплектуючих.
  • Чорноморський флот України виконує завдання з охорони баз у зв'язку з відсутністю ворожих кораблів та масовими пусками ракет.
  • Російська розвідка бере до уваги досвід використання ракет і побудовує уніфіковані шахти для пусків різних типів ракетного озброєння.

Росія будує уніфіковані пускові установки для Калібрів і Оніксів

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Калібри є небезпечною зброєю з бойовою частиною вагою 450 кг, хоча відсоток їхнього збиття залишається високим.

За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків — і для Калібрів, і для Оніксів, — повідомив Плетенчук.

За його словами, Росія використовує Калібри для перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Плетенчук також зауважив, що вже кілька днів у Чорному та Азовському морях не спостерігається носіїв крилатих ракет. У Чорному морі відсутні ворожі кораблі, а в Азовському помічені лише три мінні тральники та один ракетний катер, який не становить загрози зі своєї позиції.

Чому окупанти майже не використовують "Калібри" під час масованих атак

Давно не запускали більше чотирьох ракет за залп. Та й ці "Калібри" наші сили ППО знищують практично всі. Як бачимо, їх зараз використовують під час комбінованих атак для того, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Тому Чорноморський флот зараз практично виконує завдання з охорони своїх пунктів базування, — пояснив Плетенчук.

Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.

Після втечі з Севастополя до Новоросійська "сверхдержава" пів року не могла заряджати там ракети. Навчилася це робити принаймні для підводних човнів. Наразі перевіряємо, чи здатні вони завантажувати крилаті ракети на надводні кораблі. Чому ж не застосовували масово, сказати важко. Їх військово-промисловий комплекс постачав "Калібри" у тому ж об'ємі, що й раніше — не надто великому, але й не дуже маленькому. Хоча з іншого боку, в умовах санкційного тиску, з кожним разом будувати ракети їм важче й важче. Бо комплектуючих іноземного виробництва у кожному виробі кілька десятків. Дістати їх — це своєрідний квест, — зауважив військовий.

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