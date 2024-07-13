У ВМС України розкрили хитрощі Росії щодо запусків "Калібрів" і "Оніксів"

Росія будує уніфіковані пускові установки для Калібрів і Оніксів

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Калібри є небезпечною зброєю з бойовою частиною вагою 450 кг, хоча відсоток їхнього збиття залишається високим.

За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків — і для Калібрів, і для Оніксів, — повідомив Плетенчук. Поширити

За його словами, Росія використовує Калібри для перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Плетенчук також зауважив, що вже кілька днів у Чорному та Азовському морях не спостерігається носіїв крилатих ракет. У Чорному морі відсутні ворожі кораблі, а в Азовському помічені лише три мінні тральники та один ракетний катер, який не становить загрози зі своєї позиції.

Чому окупанти майже не використовують "Калібри" під час масованих атак

Давно не запускали більше чотирьох ракет за залп. Та й ці "Калібри" наші сили ППО знищують практично всі. Як бачимо, їх зараз використовують під час комбінованих атак для того, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Тому Чорноморський флот зараз практично виконує завдання з охорони своїх пунктів базування, — пояснив Плетенчук. Поширити

Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.