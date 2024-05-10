Чому РФ перестала запускати "Калібри" по Україні — відповідь авіаексперта

Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав однією з очевидних проблем російських ракет "Калібр" те, що її легше збити.
Чому росіяни не запускають "Калібри" по Україні
При цьому наголошується, що проблему з "Калібрами" росіянам вдалося вирішити заміщенням цього типу ракет іншими. Для цього, зокрема, використовуються перевірені балістичні та крилаті "Іскандери".
Зазначається, що саме через таку ситуацію Кремлю довелося прискореними темпами застосовувати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Її використання вперше зафіксовано в лютому під час удару по Київській області.
Що відомо про виробництво САУ "Богдана"
Президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.
Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.
Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь, — йдеться в повідомленні.
Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.
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