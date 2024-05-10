Чому РФ перестала запускати "Калібри" по Україні — відповідь авіаексперта

Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав однією з очевидних проблем російських ракет "Калібр" те, що її легше збити.

Чому росіяни не запускають "Калібри" по Україні

Попри всі заяви, "Калібр" — значно простіша ракета, ніж ті ж Х-101, які можуть більше маневрувати і мають захист від викиду пасток. За статистикою, відсоток збиття "Калібрів" був надто високим, тому гадаю, що росіяни й відмовилися від їхнього активного застосування, — вважає експерт. Поширити

При цьому наголошується, що проблему з "Калібрами" росіянам вдалося вирішити заміщенням цього типу ракет іншими. Для цього, зокрема, використовуються перевірені балістичні та крилаті "Іскандери".

З початку року РФ спробувала скористатися допомогою КНДР. Однак більше половини розпіарених північнокорейських балістичних "Кімскандерів" (аналогів російських "Іскандерів" KN-23/KN-24) виявилися бракованими, тож, схоже, поки що Москва від них відмовилася, — йдеться в публікації. Поширити

Зазначається, що саме через таку ситуацію Кремлю довелося прискореними темпами застосовувати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Її використання вперше зафіксовано в лютому під час удару по Київській області.

Що відомо про виробництво САУ "Богдана"

Президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.

Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.

Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь, — йдеться в повідомленні.

Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.