Чому РФ перестала запускати "Калібри" по Україні — відповідь авіаексперта
Категорія
Світ
Дата публікації

Чому РФ перестала запускати "Калібри" по Україні — відповідь авіаексперта

калібр
Джерело:  Українська правда

Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав однією з очевидних проблем російських ракет "Калібр" те, що її легше збити.

Чому росіяни не запускають "Калібри" по Україні

Попри всі заяви, "Калібр" — значно простіша ракета, ніж ті ж Х-101, які можуть більше маневрувати і мають захист від викиду пасток. За статистикою, відсоток збиття "Калібрів" був надто високим, тому гадаю, що росіяни й відмовилися від їхнього активного застосування, — вважає експерт.

При цьому наголошується, що проблему з "Калібрами" росіянам вдалося вирішити заміщенням цього типу ракет іншими. Для цього, зокрема, використовуються перевірені балістичні та крилаті "Іскандери".

З початку року РФ спробувала скористатися допомогою КНДР. Однак більше половини розпіарених північнокорейських балістичних "Кімскандерів" (аналогів російських "Іскандерів" KN-23/KN-24) виявилися бракованими, тож, схоже, поки що Москва від них відмовилася, — йдеться в публікації.

Зазначається, що саме через таку ситуацію Кремлю довелося прискореними темпами застосовувати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Її використання вперше зафіксовано в лютому під час удару по Київській області.

Що відомо про виробництво САУ "Богдана"

Президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.

Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.

Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь, — йдеться в повідомленні.

Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ накопичує ракети "Калібр" для атаки по Україні. Експерти порахували кількість
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ВМС ЗСУ оцінили ризики атак армії РФ по Україні ракетами "Калібр"
Пуск ракети "Калібр"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69 — дані ГУР
«Онікс»

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?