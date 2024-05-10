Почему РФ перестала запускать "Калибры" по Украине — ответ авиаэксперта

Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал одной из очевидных проблем российских ракет "Калибр" то, что ее легче сбить.

Почему россияне не запускают "Калибры" по Украине

Несмотря на все заявления, "Калибр" — гораздо более простая ракета, чем те же Х-101, которые могут больше маневрировать и имеют защиту от выброса ловушек. По статистике, процент ущерба "Калибров" был слишком высоким, поэтому думаю, что россияне и отказались от их активного применения, — считает эксперт. Поделиться

При этом отмечается, что проблему с "Калибрами" россиянам удалось решить замещением этого типа ракет другими. Для этого, в частности, используются проверенные баллистические и крылатые "Искандеры".

С начала года РФ попыталась воспользоваться помощью КНДР. Однако более половины распиаренных северокорейских баллистических "Кимскандеров" (аналогов российских "Искандеров" KN-23/KN-24) оказались бракованными, поэтому, похоже, пока Москва от них отказалась, — говорится в публикации. Поделиться

Отмечается, что именно из-за такой ситуации Кремлю пришлось ускоренными темпами применять гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Ее использование впервые зафиксировано в феврале при ударе по Киевской области.

Что известно о производстве САУ "Богдана"

Президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании военного селектора в декабре прошлого года сообщал об увеличении производства САУ "Богдана" до 6 единиц.

Впрочем, как отмечают источники NYT, производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц.

Сейчас украинская оружейная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не говорят, сколько их было сделано в целом, увеличение объемов производства сигнализирует о потенциальном "буме" в отечественном производстве вооружений, — говорится в сообщении.

Также в издании утверждают, что украинские оборонные предприятия в 3 раза увеличили производство бронетехники и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.