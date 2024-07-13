В ВМС Украины раскрыли уловки России относительно запусков "Калибров" и "Ониксов"
Категория
Украина
Дата публикации

В ВМС Украины раскрыли уловки России относительно запусков "Калибров" и "Ониксов"

калибр
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупанты строят унифицированные пусковые установки для ракет Калибр и Оникс.

Главные тезисы

  • Россия строит унифицированные пусковые установки для ракет Калибр и Оникс, что является потенциальной угрозой безопасности региона.
  • Калибры и ониксы используются для перегрузки систем противовоздушной обороны во время комбинированных атак.
  • Применение ракет ограничено из-за введения санкций, что усложняет производство и поставку комплектующих.
  • Черноморский флот Украины выполняет задачи по охране баз в связи с отсутствием вражеских кораблей и массовыми пусками ракет.
  • Российская разведка принимает во внимание опыт использования ракет и строит унифицированные шахты для пусков различных типов ракетного вооружения.

Россия строит унифицированные пусковые установки для Калибров и Ониксов

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, Калибры является опасным оружием с боевой частью весом 450 кг, хотя процент их ущерба остается высоким.

По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков — и для Калибров, и для Ониксов, — сообщил Плетенчук.

По его словам, Россия использует Калибры для перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

Плетенчук также отметил, что уже несколько дней в Черном и Азовском морях не наблюдается носителей крылатых ракет. В Черном море отсутствуют вражеские корабли, а в Азовском замечены лишь три минных тральника и один ракетный катер, не представляющий угрозы со своей позиции.

Почему оккупанты почти не используют "Калибры" во время массированных атак

Давно не запускали больше четырех ракет за залп. Да и эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все. Как видим, их сейчас используют при комбинированных атаках для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования, — объяснил Плетенчук.

Известно, что россияне очень давно массированно не использовали "Калибры" для атак по Украине, по мнению спикера ВМС, это связано с введением санкций, из-за чего России с каждым разом становится производить эти ракеты все сложнее.

После побега из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подлодок. Пока проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли. Почему же не применяли массово, сказать сложно. Их военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше не слишком большом, но и не очень маленьком. Хотя с другой стороны, в условиях санкционного давления, с каждым разом строить ракеты им труднее и труднее. Ибо комплектующих иностранного производства в каждом изделии несколько десятков. Достать их — это своеобразный квест, — заметил военный.

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