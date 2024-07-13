В ВМС Украины раскрыли уловки России относительно запусков "Калибров" и "Ониксов"

Россия строит унифицированные пусковые установки для Калибров и Ониксов

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, Калибры является опасным оружием с боевой частью весом 450 кг, хотя процент их ущерба остается высоким.

По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков — и для Калибров, и для Ониксов, — сообщил Плетенчук. Поделиться

По его словам, Россия использует Калибры для перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

Плетенчук также отметил, что уже несколько дней в Черном и Азовском морях не наблюдается носителей крылатых ракет. В Черном море отсутствуют вражеские корабли, а в Азовском замечены лишь три минных тральника и один ракетный катер, не представляющий угрозы со своей позиции.

Почему оккупанты почти не используют "Калибры" во время массированных атак

Давно не запускали больше четырех ракет за залп. Да и эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все. Как видим, их сейчас используют при комбинированных атаках для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования, — объяснил Плетенчук. Поделиться

Известно, что россияне очень давно массированно не использовали "Калибры" для атак по Украине, по мнению спикера ВМС, это связано с введением санкций, из-за чего России с каждым разом становится производить эти ракеты все сложнее.